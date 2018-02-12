في60 ثانية

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السجن لـ28 إخوانيا في مصر

قضت محكمة مصرية، امس الأحد، بسجن 28 عنصرا من تنظيم الإخوان (المحظور في مصر) بمدد متفاوتة بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميادة أشرف"، وفق تقارير اعلامية مصرية.

ايقاف 50 طفلا

تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 فيفري الجاري من إلقاء القبض على عدد 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة كانوا ينوون التسلل إلى إحدى البواخر التجاريّة الراسية بميناء حلق الوادي لاجتياز الحدود البحريّة خلسة.

إحباط عمليّات تهريب

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بجهتي الصّخيرة والمحرس ولاية صفاقس من إحباط عمليّات تهريب على متن 05 سيّارات كانت مُحمّلة ببضائع مهرّبة تتمثل في 4500 عُلبة سجائر و1200 لتر من المحروقات.وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بما في ذلك السيّارات بـ 130 ألف دينار.