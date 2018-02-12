في60 ثانية

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السجن لـ28 إخوانيا في مصر
قضت محكمة مصرية، امس الأحد، بسجن 28 عنصرا من تنظيم الإخوان (المحظور في مصر) بمدد متفاوتة بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميادة أشرف"، وفق تقارير اعلامية مصرية.
ايقاف 50 طفلا
تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 فيفري الجاري من إلقاء القبض على عدد 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة كانوا ينوون التسلل إلى إحدى البواخر التجاريّة الراسية بميناء حلق الوادي لاجتياز الحدود البحريّة خلسة.
إحباط عمليّات تهريب
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بجهتي الصّخيرة والمحرس ولاية صفاقس من إحباط عمليّات تهريب على متن 05 سيّارات كانت مُحمّلة ببضائع مهرّبة تتمثل في 4500 عُلبة سجائر و1200 لتر من المحروقات.وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بما في ذلك السيّارات بـ 130 ألف دينار.
السجن لـ28 إخوانيا في مصر
قضت محكمة مصرية، امس الأحد، بسجن 28 عنصرا من تنظيم الإخوان (المحظور في مصر) بمدد متفاوتة بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميادة أشرف"، وفق تقارير اعلامية مصرية.
ايقاف 50 طفلا
تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 فيفري الجاري من إلقاء القبض على عدد 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة كانوا ينوون التسلل إلى إحدى البواخر التجاريّة الراسية بميناء حلق الوادي لاجتياز الحدود البحريّة خلسة.
إحباط عمليّات تهريب
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بجهتي الصّخيرة والمحرس ولاية صفاقس من إحباط عمليّات تهريب على متن 05 سيّارات كانت مُحمّلة ببضائع مهرّبة تتمثل في 4500 عُلبة سجائر و1200 لتر من المحروقات.وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بما في ذلك السيّارات بـ 130 ألف دينار.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-