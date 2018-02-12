تراجع عدد الإضرابات
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
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23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
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22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
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22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
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21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
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21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
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21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
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21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
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20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
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20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
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20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
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20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
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19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
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19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
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19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
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19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
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19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
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عبد الجليل المسعوديدفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
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تراجع عدد الإضرابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018
سجل عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 و بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2015 حيث تم تسجيل 247 إضرابا موزعين على 205 إضرابات بالقطاع الخاص و42 إضرابا بالقطاع العام (وات).
احداث 30 فضاء ثقافيا ومكتبة عمومية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، لدى إشرافه على ندوة المندوبين الجهويين للثقافة، امس الأحد...المزيد >>
حملة للدفاع عن القطاع العام
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يؤدي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي غدا زيارة إلى ثلاث مؤسسات عمومية بمدينة...المزيد >>
الاطاحة بخلية تكفيرية بغار الدماء
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بجندوبة من الإطاحة بخليّة إرهابيّة بمدينة غار الدّماء تتكون من 5...المزيد >>
تراجع عدد الإضرابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018
سجل عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 و بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2015 حيث تم تسجيل 247 إضرابا موزعين على 205 إضرابات بالقطاع الخاص و42 إضرابا بالقطاع العام (وات).
احداث 30 فضاء ثقافيا ومكتبة عمومية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، لدى إشرافه على ندوة المندوبين الجهويين للثقافة، امس الأحد...المزيد >>
حملة للدفاع عن القطاع العام
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يؤدي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي غدا زيارة إلى ثلاث مؤسسات عمومية بمدينة...المزيد >>
الاطاحة بخلية تكفيرية بغار الدماء
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بجندوبة من الإطاحة بخليّة إرهابيّة بمدينة غار الدّماء تتكون من 5...المزيد >>
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
عبد الجليل المسعوديدفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
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