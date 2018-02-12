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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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الأخبار السياسية
زيارة عمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

يؤدي وفد من رجال الأعمال التونسيين المختصين في قطاعات مختلفة، زيارة عمل الى مالطا، من 11 إلى 14 مارس القادم، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بتونس. ويتضمن برنامج هذه البعثة تنظيم ندوات حول مناخ الأعمال في كلا البلدين.

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الأخبار السياسية
زيارة عمل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

يؤدي وفد من رجال الأعمال التونسيين المختصين في قطاعات مختلفة، زيارة عمل الى مالطا، من 11 إلى 14 مارس القادم، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بتونس. ويتضمن برنامج هذه البعثة تنظيم ندوات حول مناخ الأعمال في كلا البلدين.

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احداث 30 فضاء ثقافيا ومكتبة عمومية
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، لدى إشرافه على ندوة المندوبين الجهويين للثقافة، امس الأحد...
المزيد >>
حملة للدفاع عن القطاع العام
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يؤدي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي غدا زيارة إلى ثلاث مؤسسات عمومية بمدينة...
المزيد >>
الاطاحة بخلية تكفيرية بغار الدماء
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بجندوبة من الإطاحة بخليّة إرهابيّة بمدينة غار الدّماء تتكون من 5...
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هيئة عليا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس، أنه تم الاتفاق على إحداث هيئة عليا لتمويل الضمان الاجتماعي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
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