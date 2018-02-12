زيارة عمل

يؤدي وفد من رجال الأعمال التونسيين المختصين في قطاعات مختلفة، زيارة عمل الى مالطا، من 11 إلى 14 مارس القادم، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بتونس. ويتضمن برنامج هذه البعثة تنظيم ندوات حول مناخ الأعمال في كلا البلدين.