هيئة عليا

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس، أنه تم الاتفاق على إحداث هيئة عليا لتمويل الضمان الاجتماعي تُعنى بمراقبة توازنات الصناديق الاجتماعية. وبخصوص النقاط الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والاطراف الاجتماعية اكد الطرابلسي أن هذه الإجراءات لم تتجسم بعد في اتفاق موقع.