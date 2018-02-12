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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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الأخبار السياسية
هيئة عليا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس، أنه تم الاتفاق على إحداث هيئة عليا لتمويل الضمان الاجتماعي تُعنى بمراقبة توازنات الصناديق الاجتماعية. وبخصوص النقاط الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والاطراف الاجتماعية  اكد الطرابلسي أن هذه الإجراءات لم تتجسم بعد في اتفاق موقع.

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المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
هيئة عليا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس، أنه تم الاتفاق على إحداث هيئة عليا لتمويل الضمان الاجتماعي تُعنى بمراقبة توازنات الصناديق الاجتماعية. وبخصوص النقاط الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والاطراف الاجتماعية  اكد الطرابلسي أن هذه الإجراءات لم تتجسم بعد في اتفاق موقع.

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أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، لدى إشرافه على ندوة المندوبين الجهويين للثقافة، امس الأحد...
المزيد >>
حملة للدفاع عن القطاع العام
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يؤدي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي غدا زيارة إلى ثلاث مؤسسات عمومية بمدينة...
المزيد >>
الاطاحة بخلية تكفيرية بغار الدماء
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بجندوبة من الإطاحة بخليّة إرهابيّة بمدينة غار الدّماء تتكون من 5...
المزيد >>
هيئة عليا
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس، أنه تم الاتفاق على إحداث هيئة عليا لتمويل الضمان الاجتماعي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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