محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على ساوثهامبتون (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأحد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من البطولة الإنقليزية لكرة القدم.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة السادسة من هجمة مرتدة عندما تلقى البرازيلي روبرتو فيرمينيو كرة عرضية من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى معلنا تقدم ليفربول بهدف نظيف.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق نجح المهاجم المصري في تسجيل الهدف الثاني، عقب استلامه تمريرة بينية من فيرمينيو بكعب القدم جعلت صلاح في وضعية انفراد بالحارس "أليكس ماك كارثي" ليضعها لحظة خروجه داخل المرمى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة، واستعاد المركز الثالث الذي فقده توتنهام السبت، وقلص الفارق مع مانشستر يونايتد الوصيف إلى نقطتين فقط، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.