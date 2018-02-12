الاطاحة بخلية تكفيرية بغار الدماء

تمكّنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بجندوبة من الإطاحة بخليّة إرهابيّة بمدينة غار الدّماء تتكون من 5 عناصر تكفيريّة خطيرة تتراوح أعمارهم بين 27 و38 سنة.

وتعلقت بعناصر الخلية شبهات حيث ثبت ان من بينهم من هومحلّ إقامة جبريّة ومنهم من تورّطوا سابقا في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، ويتولون التواصل مع العناصر الإرهابيّة الفارّة والمتحصّنة بجبال ورغة وغار الدماء من خلال تقديم الدّعم اللوجستي لها.وبايقاف الخلية تبيّن أن هذه العناصر تخطط للقيام بعمليّة إرهابيّة بغار الدّماء كما تم وبعد مداهمة منازلهم وتفتيشها حجز كتب ذات منحى تكفيري وهواتف جوّالة تتضمن مقاطع فيديوتمجد الارهاب.