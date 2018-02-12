غزال أم العرائس .. تألــــق كبـيــــر

استأنف نشاط البطولة الجهوية لرابطة الجنوب الغربي بعد توقف بسبب مطالبة الاندية بالدعم واهم ملاحظة هو النتائج الايجابية التي يحصدها غزال ام العرائس بقيادة المدرب الشاب بشير بن احمد واخرها الانتصار على برق الحامة بخماسية ليقترب من صاحب الطليعة منجم المتلوي وهذا يعود للعمل الكبير سواء من الهيئة المديرة او من المدرب الذي اكد ان هذ الفريق الصعود للرابطة الثالثة المكانة الطبيعية للغزال.





عبد الملك زعلاني