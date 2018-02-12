غزال أم العرائس .. تألــــق كبـيــــر

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استأنف نشاط البطولة الجهوية لرابطة الجنوب الغربي بعد توقف بسبب مطالبة الاندية بالدعم واهم ملاحظة هو النتائج الايجابية التي يحصدها غزال ام العرائس بقيادة المدرب الشاب بشير بن احمد واخرها الانتصار على برق الحامة بخماسية ليقترب من صاحب الطليعة منجم المتلوي وهذا يعود للعمل الكبير سواء من الهيئة المديرة او من المدرب الذي اكد ان هذ الفريق الصعود للرابطة الثالثة المكانة الطبيعية للغزال.
استأنف نشاط البطولة الجهوية لرابطة الجنوب الغربي بعد توقف بسبب مطالبة الاندية بالدعم واهم ملاحظة هو النتائج الايجابية التي يحصدها غزال ام العرائس بقيادة المدرب الشاب بشير بن احمد واخرها الانتصار على برق الحامة بخماسية ليقترب من صاحب الطليعة منجم المتلوي وهذا يعود للعمل الكبير سواء من الهيئة المديرة او من المدرب الذي اكد ان هذ الفريق الصعود للرابطة الثالثة المكانة الطبيعية للغزال.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-