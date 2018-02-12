أمل بوشمة .. كبرت الطموحات بعد الانتدابات

بدأ أمل بوشمة أول أمس مرحلة الاياب في رابطة قابس بملاقاة تبلبو الرياضية و قد أشار المدرب بسام فرج الى سعيه صحبة أبنائه لتقديم وجه أفضل للفريق خلال هذه المرحلة و التأسيس للموسم القادم على أسسس صحيحة خاصة بعد التعزيزات التي شهدها الفريق بانتداب خماسي في مختلف الخطوط نذكر من بينهم محمد أمين الدقاني، محمد ذياب و محمد أمين بن ثابت.

رؤوف