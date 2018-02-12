مستقبل لالة.. المرزوقي يخلف زروق

انتهى المكتوب بين مستقبل لالة والمدرب فرحات زروق حيث خير الاخير الانسحاب لاسباب مادية حسب سرحان تليجاني المكلف بالاعلام بالفريق والذي اشار ان النادي يمر بازمة مادية حادة بسبب غياب الدعم خاصة من وزارة الشباب والرياضة وشركة فسفاط قفصة حيث لم يتحصل الفريق على المنح المرصودة من الوزارة والشركة واضاف تليجاني ان الهيئة تعاقدت مع المدرب عبد الرؤوف مرزوقي الذي انطلق في عمله.

عبد الملك زعلاني