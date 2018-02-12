نادي مطماطة .. عــــودة و صعــــوبــات

بعد توقف على النشاط دام 7 سنوات عاد نادي مطماطة الناشط في رابطة قابس الى ممارسة النشاط في كرة القدم في مختلف أصناف الشبان في انتظار العودة إذا سمحت الظروف بذلك الموسم القادم بصنف الأكابر إذا ما توفر الدعم المادي لهيئة لزهر بعلوش و تمت تهيئة الملعب الذي يتقد لمرمى بحسب إفادة الكاتب العام جمعي الزناتي وهو ما قد لا يساعد الفريق على البناء بطريقة سليمة للمستقبل.





رؤوف