تبلبو الرياضية .. الزموري مدربا جديدا

بعد انتهاء مرحلة الذهاب في المركز الرابع تم الفراق بالتراضي بين مدرب تبلبو مراد مزهود و هيئة الفريق التي أوكلت دواليب الأمور الفنية للمدرب السابق لاتحاد المطوية رضا الزموري الذي قاد أول أمس أبناءه في أول لقاء رسمي له لحساب الجولة الأولى اياب لرابطة قابس ضد بوشمة الرياضية. و يأمل التبالبة أن يوفق هذا المدرب المحنك في قيادة الفريق الى منصة التتويج في نهاية الموسم و الصعود للرابطة الثالثة وهو حلم يعمل على تحقيقه أبناء تبلبو منذ سنوات عديدة .يشار أن الزموري حافظ على ابراهيم داي كمدرب مساعد له.





رؤوف