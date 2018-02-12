نادي نفطة .. الأشبـــال فـــي ثمـــن نهائـــي الكـــأس

حقق اداني نادي نفطة فوزا مستحقا امام ضيفه الاولمبي الباجي في اطار الدور السادس عشر لكاس تونس (2-1) وتمكن من المرورالى الدور الثمن النهائي لاول مرة في تاريخ النادي وقد وقع هدفي نادي نفطة كل من حيدر عزوز وامين دخلية وقد ادخل هذا الترشح الفرحة والبهجة في صفوف اللاعبين والاحباء هذا واكد السيد لمجد بن رابحة مدرب الاداني ان هذا الترشح جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين من خلال انضباطهم في التمارين وانسجامهم في مختلف اللقاءات مشيرا الى ان المجموعة تتدرب مع بعضها منذ 3سنوات واضاف ان هدف الشبان هو الوصول الى دور متقدم واستقبال فريق مشهور في تونس وفي سياق متصل اشار بن رابحة ان الهيئة وفرت ممهدات النجاح للفريق الذي كان ترشحه بامضاء كل من امين دخلية وحيدر عزوز ورائد رابحة وعبد القادر قويدر وفراس تليلي ومازن المنياوي ومحمد المصهودي ومحمد خويلدي وغيث سعد وانور جلود وجاد فرجوامين طالب وفراس عروس ولزهر ماطر وبشير شريف واحمد سهيل وحيدر بلعربي .



