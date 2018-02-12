نادي نفطة .. الأشبـــال فـــي ثمـــن نهائـــي الكـــأس

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حقق اداني نادي نفطة فوزا مستحقا امام ضيفه الاولمبي الباجي في اطار الدور السادس عشر لكاس تونس (2-1) وتمكن من المرورالى الدور الثمن النهائي لاول مرة في تاريخ النادي وقد وقع هدفي نادي نفطة كل من حيدر عزوز وامين دخلية وقد ادخل هذا الترشح الفرحة والبهجة في صفوف اللاعبين والاحباء هذا واكد السيد لمجد بن رابحة مدرب الاداني ان هذا الترشح جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين من خلال انضباطهم في التمارين وانسجامهم في مختلف اللقاءات مشيرا الى ان المجموعة تتدرب مع بعضها منذ 3سنوات واضاف ان هدف الشبان هو الوصول الى دور متقدم واستقبال فريق مشهور في تونس وفي سياق متصل اشار بن رابحة ان الهيئة وفرت ممهدات النجاح للفريق الذي كان ترشحه بامضاء كل من امين دخلية وحيدر عزوز ورائد رابحة وعبد القادر قويدر وفراس تليلي ومازن المنياوي ومحمد المصهودي ومحمد خويلدي وغيث سعد وانور جلود وجاد فرجوامين طالب وفراس عروس ولزهر ماطر وبشير شريف واحمد سهيل وحيدر بلعربي .
حقق اداني نادي نفطة فوزا مستحقا امام ضيفه الاولمبي الباجي في اطار الدور السادس عشر لكاس تونس (2-1) وتمكن من المرورالى الدور الثمن النهائي لاول مرة في تاريخ النادي وقد وقع هدفي نادي نفطة كل من حيدر عزوز وامين دخلية وقد ادخل هذا الترشح الفرحة والبهجة في صفوف اللاعبين والاحباء هذا واكد السيد لمجد بن رابحة مدرب الاداني ان هذا الترشح جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين من خلال انضباطهم في التمارين وانسجامهم في مختلف اللقاءات مشيرا الى ان المجموعة تتدرب مع بعضها منذ 3سنوات واضاف ان هدف الشبان هو الوصول الى دور متقدم واستقبال فريق مشهور في تونس وفي سياق متصل اشار بن رابحة ان الهيئة وفرت ممهدات النجاح للفريق الذي كان ترشحه بامضاء كل من امين دخلية وحيدر عزوز ورائد رابحة وعبد القادر قويدر وفراس تليلي ومازن المنياوي ومحمد المصهودي ومحمد خويلدي وغيث سعد وانور جلود وجاد فرجوامين طالب وفراس عروس ولزهر ماطر وبشير شريف واحمد سهيل وحيدر بلعربي .
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-