كوكب دقاش .. استياء وغضب من التحكيم

رغم التحضيرات المبكرة و الانتدابات الموجهة التي قامت بها هيئة الكوكب الا ان النتائج كانت دون المامول حيث انهى الفريق مرحلة الذهاب لبطولة الهواة المستوى الثاني ب7نقاط وقدعبر العديد من احباء الكوكب عن استيائهم وغضبهم من التحكيم واعتبروا ان فريقهم مستهدف لتعرضه لعديد المظالم وفي سياق متصل اكد الكاتب العام عبدالرزاق عبد السلام ان الكوكب تعرض لعدة مظالم تحكيمية واستغرب من لجنة التعينات التي تعين حكام من رابطة قابس ومدنين عندما يتبارى الفريق مع فرق من جرجيس اوتطاوين اوقلبي مشيرا الى ان عديد اللقاءات انهزم فيها الكوكب جراء انحياز الحكام للفرق المضيفة واضاف عبد السلام ان الهيئة رفعت مطلب للقاء المكتب الجامعي من اجل الدفاع عن حقوق الكوكب كما اكد ان الهيئة تطالب بتحكيم نزيه خاصة وان مرحلة الاياب ستشهد تنافسا شديدا خاصة بين فرق اسفل الترتيب .

عبدالملك زعلاني