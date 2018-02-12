كوكب دقاش .. استياء وغضب من التحكيم

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رغم التحضيرات المبكرة و الانتدابات الموجهة التي قامت بها هيئة الكوكب الا ان النتائج كانت دون المامول حيث انهى الفريق مرحلة الذهاب لبطولة الهواة المستوى الثاني ب7نقاط وقدعبر العديد من احباء الكوكب عن استيائهم وغضبهم من التحكيم واعتبروا ان فريقهم مستهدف لتعرضه لعديد المظالم وفي سياق متصل اكد الكاتب العام عبدالرزاق عبد السلام ان الكوكب تعرض لعدة مظالم تحكيمية واستغرب من لجنة التعينات التي تعين حكام من رابطة قابس ومدنين عندما يتبارى الفريق مع فرق من جرجيس اوتطاوين اوقلبي مشيرا الى ان عديد اللقاءات انهزم فيها الكوكب جراء انحياز الحكام للفرق المضيفة واضاف عبد السلام ان الهيئة رفعت مطلب للقاء المكتب الجامعي من اجل الدفاع عن حقوق الكوكب كما اكد ان الهيئة تطالب بتحكيم نزيه خاصة وان مرحلة الاياب ستشهد تنافسا شديدا خاصة بين فرق اسفل الترتيب .
رغم التحضيرات المبكرة و الانتدابات الموجهة التي قامت بها هيئة الكوكب الا ان النتائج كانت دون المامول حيث انهى الفريق مرحلة الذهاب لبطولة الهواة المستوى الثاني ب7نقاط وقدعبر العديد من احباء الكوكب عن استيائهم وغضبهم من التحكيم واعتبروا ان فريقهم مستهدف لتعرضه لعديد المظالم وفي سياق متصل اكد الكاتب العام عبدالرزاق عبد السلام ان الكوكب تعرض لعدة مظالم تحكيمية واستغرب من لجنة التعينات التي تعين حكام من رابطة قابس ومدنين عندما يتبارى الفريق مع فرق من جرجيس اوتطاوين اوقلبي مشيرا الى ان عديد اللقاءات انهزم فيها الكوكب جراء انحياز الحكام للفرق المضيفة واضاف عبد السلام ان الهيئة رفعت مطلب للقاء المكتب الجامعي من اجل الدفاع عن حقوق الكوكب كما اكد ان الهيئة تطالب بتحكيم نزيه خاصة وان مرحلة الاياب ستشهد تنافسا شديدا خاصة بين فرق اسفل الترتيب .
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-