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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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مارادونا.. مصير الارجنتين بيـــد ميســــي
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كرة القدم
مارادونا.. مصير الارجنتين بيـــد ميســــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

 تحدث النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، عن حالة منتخب بلاده حاليا قبل المشاركة في كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.

وقال مارادونا لصحيفة إل بوبيولار الأرجنتينية «لم يعد أحد يحترم منتخب الأرجنتين باستثناء ليونيل ميسي، انظروا ما حدث في المباراة الأخيرة ضد نيجيريا، كنا على وشك أن نتلقى 8 أهداف، لكن سامباولي محظوظ، تألق ميسي يغطي على بقية الأخطاء».
وأضاف «المشكلة الحقيقية في الأرجنتين هي عدم وجود مواهب أخرى تساعد ميسي، على سبيل المثال، ليس لدينا خط الوسط، من كان يتصور أن لاعب مثل بيليا سينضم للمنتخب الوطني يوما ما؟».
وعن جونزالو هيجواين قال» بالتأكيد يستحق أن يصبح مهاجمنا الأول، بالنسبة لي بيبيتا هو أفضل 10 مرات من ماورو ايكاردي، الذي هو من وجهة نظري عار».
وعن كارلوس تيفيز وما إذا كان يستحق فرصة أخرى مع المنتخب الوطني، قال «بدون شك، ليس أمامنا شيء آخر، نحن نحفر في الصخر من أجل الحصول على مهاجم مناسب».
وعن فرصة الأرجنتين في التتويج بالمونديال قال «ليست أكثــر من 60 %، والأمر سيعتمد بشكل كبير على تألق ميسي من عدمه».
وعن رحيله عن الأرجنتين بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني أضاف:» كان شعورا سيئا ومؤلما، لكن الحقيقة أن كرة القدم الأرجنتينية تمر حاليا بمرحلة صعبة، و لا أرى أي طريقة للخروج».

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كرة القدم
مارادونا.. مصير الارجنتين بيـــد ميســــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

 تحدث النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، عن حالة منتخب بلاده حاليا قبل المشاركة في كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.

وقال مارادونا لصحيفة إل بوبيولار الأرجنتينية «لم يعد أحد يحترم منتخب الأرجنتين باستثناء ليونيل ميسي، انظروا ما حدث في المباراة الأخيرة ضد نيجيريا، كنا على وشك أن نتلقى 8 أهداف، لكن سامباولي محظوظ، تألق ميسي يغطي على بقية الأخطاء».
وأضاف «المشكلة الحقيقية في الأرجنتين هي عدم وجود مواهب أخرى تساعد ميسي، على سبيل المثال، ليس لدينا خط الوسط، من كان يتصور أن لاعب مثل بيليا سينضم للمنتخب الوطني يوما ما؟».
وعن جونزالو هيجواين قال» بالتأكيد يستحق أن يصبح مهاجمنا الأول، بالنسبة لي بيبيتا هو أفضل 10 مرات من ماورو ايكاردي، الذي هو من وجهة نظري عار».
وعن كارلوس تيفيز وما إذا كان يستحق فرصة أخرى مع المنتخب الوطني، قال «بدون شك، ليس أمامنا شيء آخر، نحن نحفر في الصخر من أجل الحصول على مهاجم مناسب».
وعن فرصة الأرجنتين في التتويج بالمونديال قال «ليست أكثــر من 60 %، والأمر سيعتمد بشكل كبير على تألق ميسي من عدمه».
وعن رحيله عن الأرجنتين بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني أضاف:» كان شعورا سيئا ومؤلما، لكن الحقيقة أن كرة القدم الأرجنتينية تمر حاليا بمرحلة صعبة، و لا أرى أي طريقة للخروج».

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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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