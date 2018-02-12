مارادونا.. مصير الارجنتين بيـــد ميســــي

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تحدث النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، عن حالة منتخب بلاده حاليا قبل المشاركة في كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.
وقال مارادونا لصحيفة إل بوبيولار الأرجنتينية «لم يعد أحد يحترم منتخب الأرجنتين باستثناء ليونيل ميسي، انظروا ما حدث في المباراة الأخيرة ضد نيجيريا، كنا على وشك أن نتلقى 8 أهداف، لكن سامباولي محظوظ، تألق ميسي يغطي على بقية الأخطاء».
وأضاف «المشكلة الحقيقية في الأرجنتين هي عدم وجود مواهب أخرى تساعد ميسي، على سبيل المثال، ليس لدينا خط الوسط، من كان يتصور أن لاعب مثل بيليا سينضم للمنتخب الوطني يوما ما؟».
وعن جونزالو هيجواين قال» بالتأكيد يستحق أن يصبح مهاجمنا الأول، بالنسبة لي بيبيتا هو أفضل 10 مرات من ماورو ايكاردي، الذي هو من وجهة نظري عار».
وعن كارلوس تيفيز وما إذا كان يستحق فرصة أخرى مع المنتخب الوطني، قال «بدون شك، ليس أمامنا شيء آخر، نحن نحفر في الصخر من أجل الحصول على مهاجم مناسب».
وعن فرصة الأرجنتين في التتويج بالمونديال قال «ليست أكثــر من 60 %، والأمر سيعتمد بشكل كبير على تألق ميسي من عدمه».
وعن رحيله عن الأرجنتين بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني أضاف:» كان شعورا سيئا ومؤلما، لكن الحقيقة أن كرة القدم الأرجنتينية تمر حاليا بمرحلة صعبة، و لا أرى أي طريقة للخروج».
تحدث النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، عن حالة منتخب بلاده حاليا قبل المشاركة في كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.
وقال مارادونا لصحيفة إل بوبيولار الأرجنتينية «لم يعد أحد يحترم منتخب الأرجنتين باستثناء ليونيل ميسي، انظروا ما حدث في المباراة الأخيرة ضد نيجيريا، كنا على وشك أن نتلقى 8 أهداف، لكن سامباولي محظوظ، تألق ميسي يغطي على بقية الأخطاء».
وأضاف «المشكلة الحقيقية في الأرجنتين هي عدم وجود مواهب أخرى تساعد ميسي، على سبيل المثال، ليس لدينا خط الوسط، من كان يتصور أن لاعب مثل بيليا سينضم للمنتخب الوطني يوما ما؟».
وعن جونزالو هيجواين قال» بالتأكيد يستحق أن يصبح مهاجمنا الأول، بالنسبة لي بيبيتا هو أفضل 10 مرات من ماورو ايكاردي، الذي هو من وجهة نظري عار».
وعن كارلوس تيفيز وما إذا كان يستحق فرصة أخرى مع المنتخب الوطني، قال «بدون شك، ليس أمامنا شيء آخر، نحن نحفر في الصخر من أجل الحصول على مهاجم مناسب».
وعن فرصة الأرجنتين في التتويج بالمونديال قال «ليست أكثــر من 60 %، والأمر سيعتمد بشكل كبير على تألق ميسي من عدمه».
وعن رحيله عن الأرجنتين بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني أضاف:» كان شعورا سيئا ومؤلما، لكن الحقيقة أن كرة القدم الأرجنتينية تمر حاليا بمرحلة صعبة، و لا أرى أي طريقة للخروج».
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-