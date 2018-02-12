الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ... مشـــــاركة مكثفـــــة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
رياضات أخرى
الكـــــــــــــاف
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ... مشـــــاركة مكثفـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا يمثلون7 بلدان هي على التوالي الجزائر- المغرب- اليابان- فرنسا- سويسرا- السيشال وتونس.

رسميا سجل حضور عديد المسؤولين العاملين في ذات الاختصاص ويتقدمهم السيد موزامتسو كيدوكا رئيس الجامعة الدولية للكاراتي كوتشيكي- خصص اليوم الأول لإقامة تربص فني مع المكون الياباني شيهان ميتسو كوداكا فيما أعطت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ضربة البداية للمسابقات المنتظمة. للاشارة فان هذا الاختصاص الجديد مزيج من كل الرياضات القتالية المتعارف عليها كالكاراتي-التايكواندو- الملاكمة والملاكمة الأمريكية بالخصوص حيث يسمح للمتنافسين بعدم الاكتفاء باللمس واعتماد المجابهة المباشرة علما أ، اليوم الثالث للدورة خص لإقامة الأدوار النهائية وتوزيع الميداليات والشهائد.

المنجي باجي
تقرؤون أيضا
الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018 السّاعة 21:27
أوقفت الشرطة طائرة كانت تقل المنتخب الفرنسي للرغبي من مدينة إيدنبره بأسكتلندا، بعد تورط عدد من اللاعبين على...
المزيد >>
الكرة الطائرة.. قليبيــــة وبوسالـم اليـــد في اليــــد... والقرطاجيـات يغرّدن وحيدات
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
واصل الأولمبي القليبي واتحاد بوسالم التألق في بداية الـ«بلاي آوت» حيث أضاف كل منهما ثلاث نقاط الى رصيده...
المزيد >>
تبحث عن فريق وتنشد الدعم .. بطلة تونس في الملاكمة تتدرب في المنزل
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أسماء الباجي تلميذة أصيلة ولاية باجة تدرس بالسنة أولى ثانوي ...سنها سبعة عشر سنة متحصلة على بطولة تونس في...
المزيد >>
التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
توج مؤخرا التقدم الرياضي التميمي لتنس الطاولة بالبطولة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رياضات أخرى
الكـــــــــــــاف
الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ... مشـــــاركة مكثفـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا يمثلون7 بلدان هي على التوالي الجزائر- المغرب- اليابان- فرنسا- سويسرا- السيشال وتونس.

رسميا سجل حضور عديد المسؤولين العاملين في ذات الاختصاص ويتقدمهم السيد موزامتسو كيدوكا رئيس الجامعة الدولية للكاراتي كوتشيكي- خصص اليوم الأول لإقامة تربص فني مع المكون الياباني شيهان ميتسو كوداكا فيما أعطت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ضربة البداية للمسابقات المنتظمة. للاشارة فان هذا الاختصاص الجديد مزيج من كل الرياضات القتالية المتعارف عليها كالكاراتي-التايكواندو- الملاكمة والملاكمة الأمريكية بالخصوص حيث يسمح للمتنافسين بعدم الاكتفاء باللمس واعتماد المجابهة المباشرة علما أ، اليوم الثالث للدورة خص لإقامة الأدوار النهائية وتوزيع الميداليات والشهائد.

المنجي باجي
تقرؤون أيضا
الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018 السّاعة 21:27
أوقفت الشرطة طائرة كانت تقل المنتخب الفرنسي للرغبي من مدينة إيدنبره بأسكتلندا، بعد تورط عدد من اللاعبين على...
المزيد >>
الكرة الطائرة.. قليبيــــة وبوسالـم اليـــد في اليــــد... والقرطاجيـات يغرّدن وحيدات
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
واصل الأولمبي القليبي واتحاد بوسالم التألق في بداية الـ«بلاي آوت» حيث أضاف كل منهما ثلاث نقاط الى رصيده...
المزيد >>
تبحث عن فريق وتنشد الدعم .. بطلة تونس في الملاكمة تتدرب في المنزل
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أسماء الباجي تلميذة أصيلة ولاية باجة تدرس بالسنة أولى ثانوي ...سنها سبعة عشر سنة متحصلة على بطولة تونس في...
المزيد >>
التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
توج مؤخرا التقدم الرياضي التميمي لتنس الطاولة بالبطولة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿