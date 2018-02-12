الكـــــــــــــاف

الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي ... مشـــــاركة مكثفـــــة

احتضنت مدينة الكاف الدورة الدولية الأولى في الكوتشيكي أيام 26ـ27 و28 جانفي الجاري وذلك بمشاركة 150 رياضيا يمثلون7 بلدان هي على التوالي الجزائر- المغرب- اليابان- فرنسا- سويسرا- السيشال وتونس.

رسميا سجل حضور عديد المسؤولين العاملين في ذات الاختصاص ويتقدمهم السيد موزامتسو كيدوكا رئيس الجامعة الدولية للكاراتي كوتشيكي- خصص اليوم الأول لإقامة تربص فني مع المكون الياباني شيهان ميتسو كوداكا فيما أعطت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ضربة البداية للمسابقات المنتظمة. للاشارة فان هذا الاختصاص الجديد مزيج من كل الرياضات القتالية المتعارف عليها كالكاراتي-التايكواندو- الملاكمة والملاكمة الأمريكية بالخصوص حيث يسمح للمتنافسين بعدم الاكتفاء باللمس واعتماد المجابهة المباشرة علما أ، اليوم الثالث للدورة خص لإقامة الأدوار النهائية وتوزيع الميداليات والشهائد.

المنجي باجي