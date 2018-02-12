نادي هرقلة .. تحسنت النتائج و ازدادت الانتقادات

من المفارقات العجيبة في نادي هرقلة أنه في وقت تحسنت فيه نتائج الفريق كثرت الانتقادات سواء للمدرب أو الهيئة وتتلخص انتقادات الشارع الرياضي للهيئة بالخصوص في تخليه عن أغلب اللاعبين الذين صعدوا بالفريق سواء بالتفريط في بعضهم أمثال بديع قيقة وصلاح الكشباطي ووسام الحمزاوي إلى الملعب السوسي وحمدي عبيد الى النفيضة الرياضية زيادة على إهماله لآخرين أمثال وسيم عاشور وحسني عباس الذي توفي في ظروف غامضة ولو احتضنه الفريق لما عرف ذاك المصير.





محمد الظويهري