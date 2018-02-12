النفيضة الرياضية .. عــودة موســى

سجلت حضيرة النفيضة الرياضية عودة المدرب أحمد موسى لتدريب الفريق من جديد بعد أكثر من شهر عن استقالته من وقد جاءت هذه العودة بعد الإستغناء عن المدرب ناجح كشيش جراء توتر علاقته باللاعبين حسب عضو بالهيئة وعدم نجاعة خططه الفنية .بذكر أن موسى كان انسحب جرّاء تدخل مسؤول بالهيئة في الشؤون الفنية وقد تعهدت الهيئة له بعدم السماح بذلك مجددا.