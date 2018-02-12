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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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ملعب تبرسق .. هل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب ؟
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الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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كرة القدم
ملعب تبرسق .. هل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تتشابه المواسم بالنسبة إلى الملعب الرياضي التبرسقي وبقي الجميع ينتظر أن تنتهي معاناة الفريق مع اللعب فوق أرضية ترابية لم تعد صالحة لإنجاز التمارين كما أنها لم تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل وزادت الأمور سوءا حين وجدت الجمعية نفسها مجبرة على البحث عن ملعب لإجراء مباريات البطولة بسبب انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الملعب والتي تعطّلت في أكثر من مناسبة رغم تتالي الميزانيات المرصودة له منذ سنة 2012 والتي وصلت إلى ما يقارب 850 ألف دينار لتنضاف إليها 287 ألف دينار كفارق اعتماد تم تبويبها لاستكمال إنجاز المشروع. وزيرة الشباب والرياضة السيدة ماجدولين الشارني وقفت خلال زيارة لها على جملة الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من استكمال تهيئة الملعب والتي اقتصرت على صيانة حجرات الملابس وبناء السياج الخارجي على 3 أقساط وبقيمة 189 ألف دينار في حين لم يكتب لمشروع التنوير أن يرى النور وهو الذي رصد له مبلغ 212 ألف . ولئن تم إقرار اعتمادات إضافية بقيمة 296.6 ألف دينار من أجل تسريع نسق الإنجاز وتخصيص 696 ألف دينار للتعشيب الاصطناعي للملعب فإن المخاوف مازالت قائمة بخصوص تواصل تعطل المشروع والذي بلغ سنته السادسة. فهل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب؟

جلال العرفاوي
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كرة القدم
ملعب تبرسق .. هل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

تتشابه المواسم بالنسبة إلى الملعب الرياضي التبرسقي وبقي الجميع ينتظر أن تنتهي معاناة الفريق مع اللعب فوق أرضية ترابية لم تعد صالحة لإنجاز التمارين كما أنها لم تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل وزادت الأمور سوءا حين وجدت الجمعية نفسها مجبرة على البحث عن ملعب لإجراء مباريات البطولة بسبب انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الملعب والتي تعطّلت في أكثر من مناسبة رغم تتالي الميزانيات المرصودة له منذ سنة 2012 والتي وصلت إلى ما يقارب 850 ألف دينار لتنضاف إليها 287 ألف دينار كفارق اعتماد تم تبويبها لاستكمال إنجاز المشروع. وزيرة الشباب والرياضة السيدة ماجدولين الشارني وقفت خلال زيارة لها على جملة الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من استكمال تهيئة الملعب والتي اقتصرت على صيانة حجرات الملابس وبناء السياج الخارجي على 3 أقساط وبقيمة 189 ألف دينار في حين لم يكتب لمشروع التنوير أن يرى النور وهو الذي رصد له مبلغ 212 ألف . ولئن تم إقرار اعتمادات إضافية بقيمة 296.6 ألف دينار من أجل تسريع نسق الإنجاز وتخصيص 696 ألف دينار للتعشيب الاصطناعي للملعب فإن المخاوف مازالت قائمة بخصوص تواصل تعطل المشروع والذي بلغ سنته السادسة. فهل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب؟

جلال العرفاوي
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أسئلة عديدة رافقت مقابلة الملعب القابسي والنادي الإفريقي فالمحليون تحت إشراف مدربهم الجديد محمد الكوكي...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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