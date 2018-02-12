ملعب تبرسق .. هل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب ؟

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تتشابه المواسم بالنسبة إلى الملعب الرياضي التبرسقي وبقي الجميع ينتظر أن تنتهي معاناة الفريق مع اللعب فوق أرضية ترابية لم تعد صالحة لإنجاز التمارين كما أنها لم تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل وزادت الأمور سوءا حين وجدت الجمعية نفسها مجبرة على البحث عن ملعب لإجراء مباريات البطولة بسبب انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الملعب والتي تعطّلت في أكثر من مناسبة رغم تتالي الميزانيات المرصودة له منذ سنة 2012 والتي وصلت إلى ما يقارب 850 ألف دينار لتنضاف إليها 287 ألف دينار كفارق اعتماد تم تبويبها لاستكمال إنجاز المشروع. وزيرة الشباب والرياضة السيدة ماجدولين الشارني وقفت خلال زيارة لها على جملة الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من استكمال تهيئة الملعب والتي اقتصرت على صيانة حجرات الملابس وبناء السياج الخارجي على 3 أقساط وبقيمة 189 ألف دينار في حين لم يكتب لمشروع التنوير أن يرى النور وهو الذي رصد له مبلغ 212 ألف . ولئن تم إقرار اعتمادات إضافية بقيمة 296.6 ألف دينار من أجل تسريع نسق الإنجاز وتخصيص 696 ألف دينار للتعشيب الاصطناعي للملعب فإن المخاوف مازالت قائمة بخصوص تواصل تعطل المشروع والذي بلغ سنته السادسة. فهل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب؟
تتشابه المواسم بالنسبة إلى الملعب الرياضي التبرسقي وبقي الجميع ينتظر أن تنتهي معاناة الفريق مع اللعب فوق أرضية ترابية لم تعد صالحة لإنجاز التمارين كما أنها لم تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل وزادت الأمور سوءا حين وجدت الجمعية نفسها مجبرة على البحث عن ملعب لإجراء مباريات البطولة بسبب انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الملعب والتي تعطّلت في أكثر من مناسبة رغم تتالي الميزانيات المرصودة له منذ سنة 2012 والتي وصلت إلى ما يقارب 850 ألف دينار لتنضاف إليها 287 ألف دينار كفارق اعتماد تم تبويبها لاستكمال إنجاز المشروع. وزيرة الشباب والرياضة السيدة ماجدولين الشارني وقفت خلال زيارة لها على جملة الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من استكمال تهيئة الملعب والتي اقتصرت على صيانة حجرات الملابس وبناء السياج الخارجي على 3 أقساط وبقيمة 189 ألف دينار في حين لم يكتب لمشروع التنوير أن يرى النور وهو الذي رصد له مبلغ 212 ألف . ولئن تم إقرار اعتمادات إضافية بقيمة 296.6 ألف دينار من أجل تسريع نسق الإنجاز وتخصيص 696 ألف دينار للتعشيب الاصطناعي للملعب فإن المخاوف مازالت قائمة بخصوص تواصل تعطل المشروع والذي بلغ سنته السادسة. فهل تنقذ زيارة الوزيرة الملعب؟
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-