سهم زرمدين .. قريبا تعشيب الملعب الفرعي

اسفرت الجلسة التي عقدتها الهيئة المديرة لجمعية السهم الرياضي بزرمدين مع والي المنستير اكرم السبري عن تعهد السلطة الجهوية والمحلية على العمل من اجل دعم الجمعية لتحسين البنية التحتية للملعب الرياضي وذلك اولا من خلال الترفيع في منحة البلدية من 7,5 الف دينار الى 11 الف دينار بداية من الموسم الرياضي الحالي كما تم الاعلان بالمناسبة ان المخطط التنموي 2016 -2020 يتضمن تعشيب الملعب الفرعي واحداث حجرات ملابس جديدة بكلفة جملية قدرت بـ500 الف دينار من بينها 350 الف دينار من وزارة الرياضة و150 الف دينار من قبل بلدية زرمدين.





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