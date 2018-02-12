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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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سهم زرمدين .. قريبا تعشيب الملعب الفرعي
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
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كرة القدم
سهم زرمدين .. قريبا تعشيب الملعب الفرعي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

اسفرت الجلسة التي عقدتها الهيئة المديرة لجمعية السهم الرياضي بزرمدين مع والي المنستير اكرم السبري عن تعهد السلطة الجهوية والمحلية على العمل  من اجل دعم الجمعية لتحسين البنية التحتية للملعب الرياضي وذلك اولا من خلال الترفيع في منحة البلدية من 7,5 الف دينار الى 11 الف دينار بداية من الموسم الرياضي الحالي كما تم الاعلان بالمناسبة ان المخطط التنموي 2016 -2020  يتضمن تعشيب الملعب الفرعي واحداث حجرات ملابس جديدة  بكلفة جملية قدرت بـ500 الف دينار من بينها 350 الف دينار   من وزارة الرياضة و150 الف دينار من قبل بلدية زرمدين.

جقيريم
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كرة القدم
سهم زرمدين .. قريبا تعشيب الملعب الفرعي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

اسفرت الجلسة التي عقدتها الهيئة المديرة لجمعية السهم الرياضي بزرمدين مع والي المنستير اكرم السبري عن تعهد السلطة الجهوية والمحلية على العمل  من اجل دعم الجمعية لتحسين البنية التحتية للملعب الرياضي وذلك اولا من خلال الترفيع في منحة البلدية من 7,5 الف دينار الى 11 الف دينار بداية من الموسم الرياضي الحالي كما تم الاعلان بالمناسبة ان المخطط التنموي 2016 -2020  يتضمن تعشيب الملعب الفرعي واحداث حجرات ملابس جديدة  بكلفة جملية قدرت بـ500 الف دينار من بينها 350 الف دينار   من وزارة الرياضة و150 الف دينار من قبل بلدية زرمدين.

جقيريم
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الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي ...سعي لتأهيل الخنيسي قبل «الكلاسيكو».. واليوم يَتحدّد «مستقبل» كبيّر
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هُناك في «نواق الشطّ» وضع الترجي حجر الأساس لحلم رابطة الأبطال التي تَتمنّى الجماهير الصّفراء أن تحطّ...
المزيد >>
الملعب القابسي ـ النادي الإفريقي  (0 ـ 1) .. انتصار ثمين للافريقي وأداء بطولي لـ «الستيدة»
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أسئلة عديدة رافقت مقابلة الملعب القابسي والنادي الإفريقي فالمحليون تحت إشراف مدربهم الجديد محمد الكوكي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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