ملعب دار شعبان الفهري.. تحسن النتائج بتغيير المدرب

خلافا للموسم الماضي الذي حقق خلاله الفريق انطلاقة قوية ووصوله إلى دور متقدم في البطولة، سجل الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري لكرة القدم المصغرة بداية متعثرة في بطولة كرة القدم المصغرة، فبعد ثلاث مقابلات انقاد الفريق إلى هزيمتين وتعادل في مباراة أخرى، إلا أنه ومع تغيير المدرب تحسنت نتائج الفريق الذي تمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في سباق البطولة كما أنه عاد بورقة الترشح للدور القادم للكأس على أرضية ميدان نادي المروج بالذات.





بسّام الشعباني