نادي كرة القدم بالحمامات .. بصمة وليد عزيز وإضافة المنتدبين

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حقق نادي كرة القدم بالحمامات انتصارين متتالين اكدا تعافيه وخروجه من عنق الزجاجة ومغادرته ذيل الترتيب في انتظار الابتعاد عن منطقة الخطر وحسب ما اكده رئيس فرع كرة القدم محمد العزابي فان تحسن نتائج الفريق تعود بالاساس الى الاضافة التي قدمتها العناصر المنتدبة وبصمة المدرب وليد عزيز الذي نجح في احداث الرجة النفسية واعادة نكهة اللعب والثقة للمجموعة ومن المنتظر ان يواصل الفريق مسيرته الايجابية مع عودة جمال المصباحي وانيس البحري اللذان سيلتحقان بمجموعة المنتدبين المتركبة من نزار الكحلاوي علي كريدان العميري والمولدي المصباحي.
حقق نادي كرة القدم بالحمامات انتصارين متتالين اكدا تعافيه وخروجه من عنق الزجاجة ومغادرته ذيل الترتيب في انتظار الابتعاد عن منطقة الخطر وحسب ما اكده رئيس فرع كرة القدم محمد العزابي فان تحسن نتائج الفريق تعود بالاساس الى الاضافة التي قدمتها العناصر المنتدبة وبصمة المدرب وليد عزيز الذي نجح في احداث الرجة النفسية واعادة نكهة اللعب والثقة للمجموعة ومن المنتظر ان يواصل الفريق مسيرته الايجابية مع عودة جمال المصباحي وانيس البحري اللذان سيلتحقان بمجموعة المنتدبين المتركبة من نزار الكحلاوي علي كريدان العميري والمولدي المصباحي.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-