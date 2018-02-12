نادي كرة القدم بالحمامات .. بصمة وليد عزيز وإضافة المنتدبين

حقق نادي كرة القدم بالحمامات انتصارين متتالين اكدا تعافيه وخروجه من عنق الزجاجة ومغادرته ذيل الترتيب في انتظار الابتعاد عن منطقة الخطر وحسب ما اكده رئيس فرع كرة القدم محمد العزابي فان تحسن نتائج الفريق تعود بالاساس الى الاضافة التي قدمتها العناصر المنتدبة وبصمة المدرب وليد عزيز الذي نجح في احداث الرجة النفسية واعادة نكهة اللعب والثقة للمجموعة ومن المنتظر ان يواصل الفريق مسيرته الايجابية مع عودة جمال المصباحي وانيس البحري اللذان سيلتحقان بمجموعة المنتدبين المتركبة من نزار الكحلاوي علي كريدان العميري والمولدي المصباحي.

خالد الهرقام