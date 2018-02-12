كوكب منزل النور .. عبـــاس اخـــر المنتدبيـــن والعيـــاري اول الهدافيـــن

-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
اتمت هيئة الكوكب الرياضي بمنزل النور اجراءات انتداب لاعب الوسط الهجومي السابق لفريق النخبة للاتحاد المنستيري انيس عباس من جانب اخر انهى المهاجم عاطف العياري مرحلة الذهاب في صدارة هدافي فريقه بعد تسجيله للهدف الخامس في رصيده ضمن الرباعية النظيفة التي فاز بها فريقه في المقابلة المعادة امام خطاف القلعة الكبرى كما ان ابناء المدرب شكري كرواط قد اختتموا مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم مع ثاني افضل خط هجوم بعد تسجيلهم 18 هدفا وهي حصيلة ايجابيةرجدا من شانها ان تشكل حافزا معنويا مهما لهم عند خوض مرحلة الاياب.
اتمت هيئة الكوكب الرياضي بمنزل النور اجراءات انتداب لاعب الوسط الهجومي السابق لفريق النخبة للاتحاد المنستيري انيس عباس من جانب اخر انهى المهاجم عاطف العياري مرحلة الذهاب في صدارة هدافي فريقه بعد تسجيله للهدف الخامس في رصيده ضمن الرباعية النظيفة التي فاز بها فريقه في المقابلة المعادة امام خطاف القلعة الكبرى كما ان ابناء المدرب شكري كرواط قد اختتموا مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم مع ثاني افضل خط هجوم بعد تسجيلهم 18 هدفا وهي حصيلة ايجابيةرجدا من شانها ان تشكل حافزا معنويا مهما لهم عند خوض مرحلة الاياب.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-