كوكب منزل النور .. عبـــاس اخـــر المنتدبيـــن والعيـــاري اول الهدافيـــن

اتمت هيئة الكوكب الرياضي بمنزل النور اجراءات انتداب لاعب الوسط الهجومي السابق لفريق النخبة للاتحاد المنستيري انيس عباس من جانب اخر انهى المهاجم عاطف العياري مرحلة الذهاب في صدارة هدافي فريقه بعد تسجيله للهدف الخامس في رصيده ضمن الرباعية النظيفة التي فاز بها فريقه في المقابلة المعادة امام خطاف القلعة الكبرى كما ان ابناء المدرب شكري كرواط قد اختتموا مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم مع ثاني افضل خط هجوم بعد تسجيلهم 18 هدفا وهي حصيلة ايجابيةرجدا من شانها ان تشكل حافزا معنويا مهما لهم عند خوض مرحلة الاياب.





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