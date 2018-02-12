الجمعية النسائية بجمال .. هالة مصدق في نادي القنيطرة المغربي

انضمت اللاعبة الدولية للجمعية النسائية لكرة السلة بجمال الى نادي القنيطرة المغربي في رحلة احترافية خارجية هي الاولى في مسيرتها الرياضية وهي الاولى كذلك للاعبة كرة السلة خارج الحدود وقد جاء تمكين اللاعبة من خوض هذه التجربة كاعتراف للخدمات التي قدمتها اللاعبة للجمعية على امتداد عدة مواسم رغم انه ستترك فراغا في الفريق وايضا رغم ان الفريق سيكون مطالبا في اعقاب هذا الموسم بالدفاع عن تاج البطولة الذي كان فاز به لاول مرة في تاريخه في الموسم المنقضي.





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