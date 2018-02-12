ملتقى بئر بورقبة ...الفـريــق فــي الصـدارة والهـيـئـــة تـهدد بالإستقــالــة

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رغم تألقه في بطولة يعاني الملتقى من ظروف مادية صعبة مما جعل رئيس الفريق يهدّد بالاستقالة إلى جانب منمعه في الهيئة المديرة أمين مال الملتقى عبد القادر ساسي قال أن الوضعية مزرية جدا ولا من منقذ للفريق رغم كل النداءات والطلبات التي وجهتها الهيئة سواء لمعتمد الحمامات أو والية نابل والتي طلب مقابلة معها في مناسبتين لكن إلى الآن لم تلب رغبته في استقباله ليبسط لها مشاكل الفريق .أما عن منحة الوزارة فحدث ولاحرج حيث إلى الآن لم تصل الملتقى. وتلك حالة جعلت الهيئة تقرر الانسحاب لأنها صارت عاجزة عن دفع مستلزمات الفريق.
رغم تألقه في بطولة يعاني الملتقى من ظروف مادية صعبة مما جعل رئيس الفريق يهدّد بالاستقالة إلى جانب منمعه في الهيئة المديرة أمين مال الملتقى عبد القادر ساسي قال أن الوضعية مزرية جدا ولا من منقذ للفريق رغم كل النداءات والطلبات التي وجهتها الهيئة سواء لمعتمد الحمامات أو والية نابل والتي طلب مقابلة معها في مناسبتين لكن إلى الآن لم تلب رغبته في استقباله ليبسط لها مشاكل الفريق .أما عن منحة الوزارة فحدث ولاحرج حيث إلى الآن لم تصل الملتقى. وتلك حالة جعلت الهيئة تقرر الانسحاب لأنها صارت عاجزة عن دفع مستلزمات الفريق.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-