ملتقى بئر بورقبة ...الفـريــق فــي الصـدارة والهـيـئـــة تـهدد بالإستقــالــة

رغم تألقه في بطولة يعاني الملتقى من ظروف مادية صعبة مما جعل رئيس الفريق يهدّد بالاستقالة إلى جانب منمعه في الهيئة المديرة أمين مال الملتقى عبد القادر ساسي قال أن الوضعية مزرية جدا ولا من منقذ للفريق رغم كل النداءات والطلبات التي وجهتها الهيئة سواء لمعتمد الحمامات أو والية نابل والتي طلب مقابلة معها في مناسبتين لكن إلى الآن لم تلب رغبته في استقباله ليبسط لها مشاكل الفريق .أما عن منحة الوزارة فحدث ولاحرج حيث إلى الآن لم تصل الملتقى. وتلك حالة جعلت الهيئة تقرر الانسحاب لأنها صارت عاجزة عن دفع مستلزمات الفريق.





محمد الظويهري