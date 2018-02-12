النجم الخلادي ...200 ألف دينار للتنوير

اصبحت ارضية ملعب المرحوم الحبيب التاجوري ببني خلاد اكبر عائق بالنسبة لزملاء بلال الهرقام فحالتها الكارثية لا تساعد ابناء علي سريب على بناء الهجمة المركزة ولا تمكنهم من تقديم ما لديهم من فنيات وتبقى الطريقة الوحيدة هي اللعب المباشر والتوزيعات الطويلة وهو ما يساعد الفرق المنافسة التي تحتمي بمناطقها الدفاعية مما حرم الفريق من عديد النقاط واصبح المطلب الاساسي للاحباء والمسؤولين هو التعشيب الصناعي للملعب بما ان تعهد وصيانة العشب الطبيعي صعبة وغير ممكنة في غياب الامكانات البشرية والمادية وفي سياق متصل صادقت وزارة الاشراف على صرف 200 الف دينار لتنوير الملعب الفرعي اضافة الى 100 الف دينار لصيانة وتحسين ملعب كرة السلة.

خالد الهرقام