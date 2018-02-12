التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة

توج مؤخرا التقدم الرياضي التميمي لتنس الطاولة بالبطولة المغاربية للاندية البطلة اثر فوزه على ممثل المغرب بني ملال 3 ـ 0 وحقق ممثل تونس انجازا كبيرا امام فريق عزز صفوفه بلاعب مغربي محترف في البطولة الفرنسية ولاعب محترف ثان فرنسي الجنسية في حين ضم فريق التقدم كل من ادم حمام الذي فاز بالميدالية الذهبية على المستوى الفردي ورشاد زهيوة الذي حصل على الميدالية البرنزية فرديا اضافة للاعب مصري محترف وقد تم الاحتفاء بابطال تونس والوطن القبلي اثر عودتهم من خلال استقبالهم من طرف مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالشباب ربيعة النجلاوي.





خالد الهرقام