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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
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التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

توج مؤخرا  التقدم الرياضي التميمي لتنس الطاولة بالبطولة المغاربية للاندية البطلة اثر فوزه على ممثل المغرب بني ملال 3 ـ 0 وحقق ممثل تونس انجازا كبيرا امام فريق عزز صفوفه بلاعب مغربي محترف في البطولة الفرنسية ولاعب محترف ثان فرنسي الجنسية في حين ضم فريق التقدم كل من ادم حمام الذي فاز بالميدالية الذهبية على المستوى الفردي ورشاد زهيوة الذي حصل على الميدالية البرنزية فرديا اضافة للاعب مصري محترف  وقد تم الاحتفاء بابطال تونس والوطن القبلي اثر عودتهم من خلال استقبالهم من طرف مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالشباب ربيعة النجلاوي. 

خالد الهرقام
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التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
توج مؤخرا التقدم الرياضي التميمي لتنس الطاولة بالبطولة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رياضات أخرى
التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

توج مؤخرا  التقدم الرياضي التميمي لتنس الطاولة بالبطولة المغاربية للاندية البطلة اثر فوزه على ممثل المغرب بني ملال 3 ـ 0 وحقق ممثل تونس انجازا كبيرا امام فريق عزز صفوفه بلاعب مغربي محترف في البطولة الفرنسية ولاعب محترف ثان فرنسي الجنسية في حين ضم فريق التقدم كل من ادم حمام الذي فاز بالميدالية الذهبية على المستوى الفردي ورشاد زهيوة الذي حصل على الميدالية البرنزية فرديا اضافة للاعب مصري محترف  وقد تم الاحتفاء بابطال تونس والوطن القبلي اثر عودتهم من خلال استقبالهم من طرف مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالشباب ربيعة النجلاوي. 

خالد الهرقام
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12 فيفري 2018 السّاعة 21:27
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الكرة الطائرة.. قليبيــــة وبوسالـم اليـــد في اليــــد... والقرطاجيـات يغرّدن وحيدات
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واصل الأولمبي القليبي واتحاد بوسالم التألق في بداية الـ«بلاي آوت» حيث أضاف كل منهما ثلاث نقاط الى رصيده...
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تبحث عن فريق وتنشد الدعم .. بطلة تونس في الملاكمة تتدرب في المنزل
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أسماء الباجي تلميذة أصيلة ولاية باجة تدرس بالسنة أولى ثانوي ...سنها سبعة عشر سنة متحصلة على بطولة تونس في...
المزيد >>
التقدم التميمي .. ببطـولـــة مغـــاربيـــة بعـزيمـــة حـديـديـــة
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
توج مؤخرا التقدم الرياضي التميمي لتنس الطاولة بالبطولة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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