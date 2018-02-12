رابطة سيدي بوزيد والقصرين (مباريات مؤجلة) .. إيقاف مباراة وتأجيل أخرى لأسباب أمنية

بعد انتهاء مرحلة الذهاب برمجت رابطة سيدي بوزيد والقصرين لقاءين مؤجلين من المرحلة الاولى قبل الدخول في مرحلة الاياب اسفرتا عن النتائج التالية:

تالة الرياضية - منزل بوزيان (تأجلت لاسباب امنية)

نادي بئر الحفي - امل بن عون (اوقفها الحكم في شوطها الاول على نتيجة 2- 0 )

الترتيب

1 - اتحاد منزل بوزيان 18 ( - 1 )

2 - نجم الزهور 17

3 - نادي اولاد حفوز 15 ( - 1 )

4 - تالة الرياضية 15 ( - 1 )

5 - امل جدليان 10

6 – امل بن عون 9 ( - 1 )

7 - نهوض المزونة 6

8 - نادي بئر الحفي 4 ( - 2 )

9 - نادي فوسانة 1





زهير المليكي