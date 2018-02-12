رابطة الهواة المستوى 2 (الجولة 1 إيابا) .. الصافية والوسلاتية وقبلي في الريادة والملعب السـوســـي يتعثـــر

عبد الجليل المسعودي

الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».