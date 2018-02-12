رابطة الهواة المستوى 2 (الجولة 1 إيابا) .. الصافية والوسلاتية وقبلي في الريادة والملعب السـوســـي يتعثـــر

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23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
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22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
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22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
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21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
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21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
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21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
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21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
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20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
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20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
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20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
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20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
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19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
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19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
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19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
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19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
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(المجموعة الأولى)
النتائج
نسر الماتلين ــ مرجان طبرقة 2 ــ 1
مستقبل سكرة ــ نادي الشيمينو 2 ــ 0
اتحاد برج السدرية ــ نادي منزل بوزلفة 1 ــ 1
صافية القصور ــ العالية الرياضية 4 ــ 1
اتحاد برج العامري ــ الأهلي الماطري 0 ــ 3
جمعية مقرين ــ شبيبة سكرة 1 ــ 1
الترتيب
1) صافية القصور 27
2) شبيبة سكرة 21
ــ) نادي منزل بوزلفة 21
4) اتحاد برج العامري 18
5) مرجان طبرقة 17
6) العالية الرياضية 15
7) جمعية مقرين 14
ــ) مستقبل سكرة 14
9) نادي الشيمينو 13
10) نسر الماتلين 11
11) اتحاد برج السدرية 10
ــ) الأهلي الماطري 10
(المجموعة الثّانية)
النتائج
نجم الوسلاتية ــ وداد السرس 1 ــ 0
نجاح سبيبة ــ بعث الرقاب 1 ــ 0
نجم فريانة ــ مستقبل برنوصة 1 ــ 0
بعث بوحجلة ــ النجم العلوي 1 ــ 0
نسر جلمة ــ لسودة الرياضية 2 ــ 0
ملعب المكناسي ــ إتحاد سبيطلة 2 ــ 0
الترتيب
1) نجم الوسلاتية 25
2) ملعب المكناسي 24
3) نسر جلمة 20
4) مستقبل برنوصة 17
ــ) وداد السرس 17
6) بعث بوحجلة 16
7) النجم العلوي 15
ــ) نجم فريانة 15
9) نجاح سبيبة 13
10) لسودة الرياضية 12
11) بعث الرقاب 11
12) إتحاد سبيطلة 6
(المجموعة الثالثة)
النتائج
مشعل الساحلين ــ نسر طبلبة 1 ــ 2
اتحاد قصور الساف ــ خطاف القلعة الكبرى 2 ــ 0
كوكب منزل النور ــ النفيضة الرياضية 1 ــ 1
نادي هرقلة ــ نجم الجم 1 ــ 2
أهلي بوحجر ــ اتحاد قصيبة المديوني 2 ــ 1
الملعب السوسي ــ مكارم المهدية 1 ــ 1
الترتيب
1) الملعب السوسي 27
2) مكارم المهدية 26
3) كوكب منزل النور 21
4) النفيضة الرياضية 19
5) اتحاد قصيبة المديوني 17
ــ) أهلي بوحجر 17
7) نسر طبلبة 15
8) خطاف القلعة الكبرى 13
ــ) نجم الجم 13
10) نادي هرقلة 12
11) مشعل الساحلين 10
12) اتحاد قصور الساف 8
(المجموعة الرّابعة)
النتائج
نادي الذهيبة ــ صحراء دوز 1 ــ 0
زيتونة الشماخ ــ وداد الحامة 1 ــ 2
واحة قبلي ــ سهم قصر قفصة 5 ــ 0
مستقبل لالة ــ نادي بدر العين 1 ــ 0
قرقنة الرياضية ــ كوكب دقاش 3 ــ 2
أولمبيك غرغار ــ اتحاد أجيم جربة 1 ــ 0
الترتيب
1) واحة قبلي 27
2) مستقبل لالة 24
3) قرقنة الرياضية 22
4) وداد الحامة 20
5) سهم قصر قفصة 17
ــ) أولمبيك غرغار 17
7) اتحاد أجيم جربة 16
8) النادي الإفريقي بالذهيبة 15
9) صحراء دوز 14
10) زيتونة الشماخ 12
11) نادي بدر العين 7
ــ ) كوكب دقاش 7
(المجموعة الأولى)
النتائج
نسر الماتلين ــ مرجان طبرقة 2 ــ 1
مستقبل سكرة ــ نادي الشيمينو 2 ــ 0
اتحاد برج السدرية ــ نادي منزل بوزلفة 1 ــ 1
صافية القصور ــ العالية الرياضية 4 ــ 1
اتحاد برج العامري ــ الأهلي الماطري 0 ــ 3
جمعية مقرين ــ شبيبة سكرة 1 ــ 1
الترتيب
1) صافية القصور 27
2) شبيبة سكرة 21
ــ) نادي منزل بوزلفة 21
4) اتحاد برج العامري 18
5) مرجان طبرقة 17
6) العالية الرياضية 15
7) جمعية مقرين 14
ــ) مستقبل سكرة 14
9) نادي الشيمينو 13
10) نسر الماتلين 11
11) اتحاد برج السدرية 10
ــ) الأهلي الماطري 10
(المجموعة الثّانية)
النتائج
نجم الوسلاتية ــ وداد السرس 1 ــ 0
نجاح سبيبة ــ بعث الرقاب 1 ــ 0
نجم فريانة ــ مستقبل برنوصة 1 ــ 0
بعث بوحجلة ــ النجم العلوي 1 ــ 0
نسر جلمة ــ لسودة الرياضية 2 ــ 0
ملعب المكناسي ــ إتحاد سبيطلة 2 ــ 0
الترتيب
1) نجم الوسلاتية 25
2) ملعب المكناسي 24
3) نسر جلمة 20
4) مستقبل برنوصة 17
ــ) وداد السرس 17
6) بعث بوحجلة 16
7) النجم العلوي 15
ــ) نجم فريانة 15
9) نجاح سبيبة 13
10) لسودة الرياضية 12
11) بعث الرقاب 11
12) إتحاد سبيطلة 6
(المجموعة الثالثة)
النتائج
مشعل الساحلين ــ نسر طبلبة 1 ــ 2
اتحاد قصور الساف ــ خطاف القلعة الكبرى 2 ــ 0
كوكب منزل النور ــ النفيضة الرياضية 1 ــ 1
نادي هرقلة ــ نجم الجم 1 ــ 2
أهلي بوحجر ــ اتحاد قصيبة المديوني 2 ــ 1
الملعب السوسي ــ مكارم المهدية 1 ــ 1
الترتيب
1) الملعب السوسي 27
2) مكارم المهدية 26
3) كوكب منزل النور 21
4) النفيضة الرياضية 19
5) اتحاد قصيبة المديوني 17
ــ) أهلي بوحجر 17
7) نسر طبلبة 15
8) خطاف القلعة الكبرى 13
ــ) نجم الجم 13
10) نادي هرقلة 12
11) مشعل الساحلين 10
12) اتحاد قصور الساف 8
(المجموعة الرّابعة)
النتائج
نادي الذهيبة ــ صحراء دوز 1 ــ 0
زيتونة الشماخ ــ وداد الحامة 1 ــ 2
واحة قبلي ــ سهم قصر قفصة 5 ــ 0
مستقبل لالة ــ نادي بدر العين 1 ــ 0
قرقنة الرياضية ــ كوكب دقاش 3 ــ 2
أولمبيك غرغار ــ اتحاد أجيم جربة 1 ــ 0
الترتيب
1) واحة قبلي 27
2) مستقبل لالة 24
3) قرقنة الرياضية 22
4) وداد الحامة 20
5) سهم قصر قفصة 17
ــ) أولمبيك غرغار 17
7) اتحاد أجيم جربة 16
8) النادي الإفريقي بالذهيبة 15
9) صحراء دوز 14
10) زيتونة الشماخ 12
11) نادي بدر العين 7
ــ ) كوكب دقاش 7
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-