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رابطة الهواة المستوى 2 (الجولة 1 إيابا) .. الصافية والوسلاتية وقبلي في الريادة والملعب السـوســـي يتعثـــر
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عبد الجليل المسعودي
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الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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رابطة الهواة المستوى 2 (الجولة 1 إيابا) .. الصافية والوسلاتية وقبلي في الريادة والملعب السـوســـي يتعثـــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

(المجموعة الأولى)

النتائج
نسر الماتلين ــ مرجان طبرقة 2 ــ 1
مستقبل سكرة ــ نادي الشيمينو 2 ــ 0
اتحاد برج السدرية ــ نادي منزل بوزلفة 1 ــ 1
صافية القصور ــ العالية الرياضية 4 ــ 1
اتحاد برج العامري ــ الأهلي الماطري 0 ــ 3
جمعية مقرين ــ شبيبة سكرة 1 ــ 1
الترتيب
1) صافية القصور 27
2) شبيبة سكرة 21
ــ) نادي منزل بوزلفة 21
4) اتحاد برج العامري 18
5) مرجان طبرقة 17
6) العالية الرياضية 15
7) جمعية مقرين 14
ــ) مستقبل سكرة 14
9) نادي الشيمينو 13
10) نسر الماتلين 11
11) اتحاد برج السدرية 10
ــ) الأهلي الماطري 10
(المجموعة الثّانية)
النتائج
نجم الوسلاتية ــ وداد السرس 1 ــ 0
نجاح سبيبة ــ بعث الرقاب 1 ــ 0
نجم فريانة ــ مستقبل برنوصة 1 ــ 0
بعث بوحجلة ــ النجم العلوي 1 ــ 0
نسر جلمة ــ لسودة الرياضية 2 ــ 0
ملعب المكناسي ــ إتحاد سبيطلة 2 ــ 0
الترتيب
1) نجم الوسلاتية 25
2) ملعب المكناسي 24
3) نسر جلمة 20
4) مستقبل برنوصة 17
ــ) وداد السرس 17
6) بعث بوحجلة 16
7) النجم العلوي 15
ــ) نجم فريانة 15
9) نجاح سبيبة 13
10) لسودة الرياضية 12
11) بعث الرقاب 11
12) إتحاد سبيطلة 6
(المجموعة الثالثة)
النتائج
مشعل الساحلين ــ نسر طبلبة 1 ــ 2
اتحاد قصور الساف ــ خطاف القلعة الكبرى 2 ــ 0
كوكب منزل النور ــ النفيضة الرياضية 1 ــ 1
نادي هرقلة ــ نجم الجم 1 ــ 2
أهلي بوحجر ــ اتحاد قصيبة المديوني 2 ــ 1
الملعب السوسي ــ مكارم المهدية 1 ــ 1
الترتيب
1) الملعب السوسي 27
2) مكارم المهدية 26
3) كوكب منزل النور 21
4) النفيضة الرياضية 19
5) اتحاد قصيبة المديوني 17
ــ) أهلي بوحجر 17
7) نسر طبلبة 15
8) خطاف القلعة الكبرى 13
ــ) نجم الجم 13
10) نادي هرقلة 12
11) مشعل الساحلين 10
12) اتحاد قصور الساف 8
(المجموعة الرّابعة)
النتائج
نادي الذهيبة ــ صحراء دوز 1 ــ 0
زيتونة الشماخ ــ وداد الحامة 1 ــ 2
واحة قبلي ــ سهم قصر قفصة 5 ــ 0
مستقبل لالة ــ نادي بدر العين 1 ــ 0
قرقنة الرياضية ــ كوكب دقاش 3 ــ 2
أولمبيك غرغار ــ اتحاد أجيم جربة 1 ــ 0
الترتيب
1) واحة قبلي 27
2) مستقبل لالة 24
3) قرقنة الرياضية 22
4) وداد الحامة 20
5) سهم قصر قفصة 17
ــ) أولمبيك غرغار 17
7) اتحاد أجيم جربة 16
8) النادي الإفريقي بالذهيبة 15
9) صحراء دوز 14
10) زيتونة الشماخ 12
11) نادي بدر العين 7
ــ ) كوكب دقاش 7

جلال العرفاوي
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كرة القدم
رابطة الهواة المستوى 2 (الجولة 1 إيابا) .. الصافية والوسلاتية وقبلي في الريادة والملعب السـوســـي يتعثـــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

(المجموعة الأولى)

النتائج
نسر الماتلين ــ مرجان طبرقة 2 ــ 1
مستقبل سكرة ــ نادي الشيمينو 2 ــ 0
اتحاد برج السدرية ــ نادي منزل بوزلفة 1 ــ 1
صافية القصور ــ العالية الرياضية 4 ــ 1
اتحاد برج العامري ــ الأهلي الماطري 0 ــ 3
جمعية مقرين ــ شبيبة سكرة 1 ــ 1
الترتيب
1) صافية القصور 27
2) شبيبة سكرة 21
ــ) نادي منزل بوزلفة 21
4) اتحاد برج العامري 18
5) مرجان طبرقة 17
6) العالية الرياضية 15
7) جمعية مقرين 14
ــ) مستقبل سكرة 14
9) نادي الشيمينو 13
10) نسر الماتلين 11
11) اتحاد برج السدرية 10
ــ) الأهلي الماطري 10
(المجموعة الثّانية)
النتائج
نجم الوسلاتية ــ وداد السرس 1 ــ 0
نجاح سبيبة ــ بعث الرقاب 1 ــ 0
نجم فريانة ــ مستقبل برنوصة 1 ــ 0
بعث بوحجلة ــ النجم العلوي 1 ــ 0
نسر جلمة ــ لسودة الرياضية 2 ــ 0
ملعب المكناسي ــ إتحاد سبيطلة 2 ــ 0
الترتيب
1) نجم الوسلاتية 25
2) ملعب المكناسي 24
3) نسر جلمة 20
4) مستقبل برنوصة 17
ــ) وداد السرس 17
6) بعث بوحجلة 16
7) النجم العلوي 15
ــ) نجم فريانة 15
9) نجاح سبيبة 13
10) لسودة الرياضية 12
11) بعث الرقاب 11
12) إتحاد سبيطلة 6
(المجموعة الثالثة)
النتائج
مشعل الساحلين ــ نسر طبلبة 1 ــ 2
اتحاد قصور الساف ــ خطاف القلعة الكبرى 2 ــ 0
كوكب منزل النور ــ النفيضة الرياضية 1 ــ 1
نادي هرقلة ــ نجم الجم 1 ــ 2
أهلي بوحجر ــ اتحاد قصيبة المديوني 2 ــ 1
الملعب السوسي ــ مكارم المهدية 1 ــ 1
الترتيب
1) الملعب السوسي 27
2) مكارم المهدية 26
3) كوكب منزل النور 21
4) النفيضة الرياضية 19
5) اتحاد قصيبة المديوني 17
ــ) أهلي بوحجر 17
7) نسر طبلبة 15
8) خطاف القلعة الكبرى 13
ــ) نجم الجم 13
10) نادي هرقلة 12
11) مشعل الساحلين 10
12) اتحاد قصور الساف 8
(المجموعة الرّابعة)
النتائج
نادي الذهيبة ــ صحراء دوز 1 ــ 0
زيتونة الشماخ ــ وداد الحامة 1 ــ 2
واحة قبلي ــ سهم قصر قفصة 5 ــ 0
مستقبل لالة ــ نادي بدر العين 1 ــ 0
قرقنة الرياضية ــ كوكب دقاش 3 ــ 2
أولمبيك غرغار ــ اتحاد أجيم جربة 1 ــ 0
الترتيب
1) واحة قبلي 27
2) مستقبل لالة 24
3) قرقنة الرياضية 22
4) وداد الحامة 20
5) سهم قصر قفصة 17
ــ) أولمبيك غرغار 17
7) اتحاد أجيم جربة 16
8) النادي الإفريقي بالذهيبة 15
9) صحراء دوز 14
10) زيتونة الشماخ 12
11) نادي بدر العين 7
ــ ) كوكب دقاش 7

جلال العرفاوي
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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