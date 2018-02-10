إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)

تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهات بين مهاجرين تونسيين غير شرعيين (حوالي 60 مهاجرا) وحوالي 10 أعوان من قوات الأمن الايطالية بمركز للإيواء المهاجرين بـ"تراباني" بجزيرة صقلية. وقد قام المهاجرون بحرق الحشايا اللولبية وحرق جزء من مركز الايواء في محاولة منهم للهرب منه. وقد أسفرت المواجهات عن جرح 3 عناصر من الشرطة الايطالية.

للاشارة فقد حذّرت جمعية "فورزا تونس" في بيان لها صدر مؤخرا ممّا أسمته "ثورة المهاجرين غير الشرعيين" في أوروبا نظرا للظروف المزرية التي يعيشونها طوال فترة ايقافهم في مراكز الايواء حسب نفس البيان.