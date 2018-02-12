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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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الأولى
كاريكاتير اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

كاريكاتير اليوم

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الأولى
كاريكاتير اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018

كاريكاتير اليوم

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وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018 السّاعة 11:42
نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، وثيقة راجعت فيها كلفة انتاج جميع اصناف...
المزيد >>
نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018 السّاعة 11:16
انطلق موسم زراعة البطاطا الفصلية في مختلف مناطق ولاية نابل منذ أسابيع ومن المتوقع ان تفوق المساحات المزروعة...
المزيد >>
موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018 السّاعة 11:05
نفذ اليوم الاثنين اعوان والإطارات الوسطى والعليا لشركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية امام المقر الإجتماعي...
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بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018 السّاعة 10:58
أحالت يوم 11 فيفري 2018 دورية تابعة للسجن المدني بالناظور على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت عنصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 18 للمحترفة...
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