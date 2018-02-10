جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اقدم شاب من مواليد 1988 على حرق نفسه في منطقة ميدون جربة. الشاب يرقد في قسم الانعاش بمستشفى الصادق مقدم حومة السوق وحالته خطيرة حيث اصيب بحروق من الدرجة الثالثة وفق ما افادت به اذاعة تطاوين .

و رجحت الابحاث الاولية ان يكون سبب القيام بمحاولة الانتحار عائلية وفق ذات المصدر .