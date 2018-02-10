مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان له اليوم الأحد 11 فيفري 2018، عن إيقاف برنامج "SNL بالعربي" الترفيهي بداية من اليوم بسب "مخالفة المعايير الاخلاقية"، حسب بيان للمجلس على موقعه الرسمي.

وجاء في البيان أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ''قرر وقف برنامج ''S.N.L'' بالعربي اعتبارا من اليوم" على قناة أون تي في.

وأشار المجلس إلى أن "البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية"ّ، وفقا للبيان.

يشار إلى أنّ برنامج "SNL بالعربي" الذي تطلقه شبكة قنوات "أوربيت" و"الشو تايم" الإماراتية هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي "ساترداي نايت لايف" الذي يعتمد على عرض مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الساخرة واستضافة المشاهير والفرق الموسيقية.

ويعرض البرنامج في مصر على قناة "اون تي في" الفضائية المصرية الخاصة.