مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان له اليوم الأحد 11 فيفري 2018، عن إيقاف برنامج "SNL بالعربي" الترفيهي بداية من اليوم بسب "مخالفة المعايير الاخلاقية"، حسب بيان للمجلس على موقعه الرسمي.
وجاء في البيان أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ''قرر وقف برنامج ''S.N.L'' بالعربي اعتبارا من اليوم" على قناة أون تي في.
وأشار المجلس إلى أن "البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية"ّ، وفقا للبيان.
يشار إلى أنّ برنامج "SNL بالعربي" الذي تطلقه شبكة قنوات "أوربيت" و"الشو تايم" الإماراتية هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي "ساترداي نايت لايف" الذي يعتمد على عرض مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الساخرة واستضافة المشاهير والفرق الموسيقية.
ويعرض البرنامج في مصر على قناة "اون تي في" الفضائية المصرية الخاصة.
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان له اليوم الأحد 11 فيفري 2018، عن إيقاف برنامج "SNL بالعربي" الترفيهي بداية من اليوم بسب "مخالفة المعايير الاخلاقية"، حسب بيان للمجلس على موقعه الرسمي.
وجاء في البيان أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ''قرر وقف برنامج ''S.N.L'' بالعربي اعتبارا من اليوم" على قناة أون تي في.
وأشار المجلس إلى أن "البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية"ّ، وفقا للبيان.
يشار إلى أنّ برنامج "SNL بالعربي" الذي تطلقه شبكة قنوات "أوربيت" و"الشو تايم" الإماراتية هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي "ساترداي نايت لايف" الذي يعتمد على عرض مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الساخرة واستضافة المشاهير والفرق الموسيقية.
ويعرض البرنامج في مصر على قناة "اون تي في" الفضائية المصرية الخاصة.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018