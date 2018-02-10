نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011

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بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى حدود شهر جانفي من السنة الجارية بولاية جندوبة، نحو 400 مشروع بكلفة جملية تقدر ب 350 مليون دينار من اصل 800 مشروع عمومية مبرمجة في الجهة، خلال ذات الفترة.
واشار تقرير، اعدته المندوبية الجهوية للتنمية بجندوبة وتم عرضه امس السبت تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بالجهة باشراف وزير التنمية والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان هذه المشاريع، التي تمثل اعتماداتها نسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة للجهة (1060 م د)، لا زالات اما بصدد الانجاز او بصدد طلبات العروض او في طور الدراسة او معطلة.
وتجاوزت نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز 45 بالمائة (236 مشروع بقيمة جملية ناهزت 470 مليون دينار) فيما لم يتجاوز عدد المشاريع التي هي بصدد طلب العروض 56 مشروعا بقيمة جملية بلغت حسب ما جاء في التقرير 54 مليون دينار الى جانب 73 مشروع بصدد الدراسة بقيمة جملية ناهزت 90 مليون دينار.
ولفت التقرير الى ان عدد المشاريع المعطلة على امتداد السبع سنوات الاخيرة بلغ نحو 35 مشروعا بقيمة 92 مليون دينار.
بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى حدود شهر جانفي من السنة الجارية بولاية جندوبة، نحو 400 مشروع بكلفة جملية تقدر ب 350 مليون دينار من اصل 800 مشروع عمومية مبرمجة في الجهة، خلال ذات الفترة.
واشار تقرير، اعدته المندوبية الجهوية للتنمية بجندوبة وتم عرضه امس السبت تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بالجهة باشراف وزير التنمية والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان هذه المشاريع، التي تمثل اعتماداتها نسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة للجهة (1060 م د)، لا زالات اما بصدد الانجاز او بصدد طلبات العروض او في طور الدراسة او معطلة.
وتجاوزت نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز 45 بالمائة (236 مشروع بقيمة جملية ناهزت 470 مليون دينار) فيما لم يتجاوز عدد المشاريع التي هي بصدد طلب العروض 56 مشروعا بقيمة جملية بلغت حسب ما جاء في التقرير 54 مليون دينار الى جانب 73 مشروع بصدد الدراسة بقيمة جملية ناهزت 90 مليون دينار.
ولفت التقرير الى ان عدد المشاريع المعطلة على امتداد السبع سنوات الاخيرة بلغ نحو 35 مشروعا بقيمة 92 مليون دينار.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018