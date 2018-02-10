نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011

بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى حدود شهر جانفي من السنة الجارية بولاية جندوبة، نحو 400 مشروع بكلفة جملية تقدر ب 350 مليون دينار من اصل 800 مشروع عمومية مبرمجة في الجهة، خلال ذات الفترة.

واشار تقرير، اعدته المندوبية الجهوية للتنمية بجندوبة وتم عرضه امس السبت تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بالجهة باشراف وزير التنمية والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان هذه المشاريع، التي تمثل اعتماداتها نسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة للجهة (1060 م د)، لا زالات اما بصدد الانجاز او بصدد طلبات العروض او في طور الدراسة او معطلة.

وتجاوزت نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز 45 بالمائة (236 مشروع بقيمة جملية ناهزت 470 مليون دينار) فيما لم يتجاوز عدد المشاريع التي هي بصدد طلب العروض 56 مشروعا بقيمة جملية بلغت حسب ما جاء في التقرير 54 مليون دينار الى جانب 73 مشروع بصدد الدراسة بقيمة جملية ناهزت 90 مليون دينار.

ولفت التقرير الى ان عدد المشاريع المعطلة على امتداد السبع سنوات الاخيرة بلغ نحو 35 مشروعا بقيمة 92 مليون دينار.