الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
الأولى
نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018 | 20:58

بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى حدود شهر جانفي من السنة الجارية بولاية جندوبة، نحو 400 مشروع بكلفة جملية تقدر ب 350 مليون دينار من اصل 800 مشروع عمومية مبرمجة في الجهة، خلال ذات الفترة.

واشار تقرير، اعدته المندوبية الجهوية للتنمية بجندوبة وتم عرضه امس السبت تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بالجهة باشراف وزير التنمية والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان هذه المشاريع، التي تمثل اعتماداتها نسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة للجهة (1060 م د)، لا زالات اما بصدد الانجاز او بصدد طلبات العروض او في طور الدراسة او معطلة.

وتجاوزت نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز 45 بالمائة (236 مشروع بقيمة جملية ناهزت 470 مليون دينار) فيما لم يتجاوز عدد المشاريع التي هي بصدد طلب العروض 56 مشروعا بقيمة جملية بلغت حسب ما جاء في التقرير 54 مليون دينار الى جانب 73 مشروع بصدد الدراسة بقيمة جملية ناهزت 90 مليون دينار.

ولفت التقرير الى ان عدد المشاريع المعطلة على امتداد السبع سنوات الاخيرة بلغ نحو 35 مشروعا بقيمة 92 مليون دينار.

تقرؤون أيضا
تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018 السّاعة 23:43
قابس- الشروق ٲون لاين- رؤوف الطابعي: في إطار سد الشغورات تم تعيين کل من قدور البراهمي معتمدا اولا وطه الزواري...
المزيد >>
إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018 السّاعة 23:24
تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهات بين مهاجرين تونسيين غير شرعيين...
المزيد >>
تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018 السّاعة 23:05
تم قليل تعيين عماد السبري كاتبا عاما جديدا لولاية القصرين خلفا لـعادل العڤرباوي الذي تم اعفاؤه. والكاتب...
المزيد >>
جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018 السّاعة 21:59
اقدم شاب من مواليد 1988 على حرق نفسه في منطقة ميدون جربة. الشاب يرقد في قسم الانعاش بمستشفى الصادق مقدم حومة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018 | 20:58

بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى حدود شهر جانفي من السنة الجارية بولاية جندوبة، نحو 400 مشروع بكلفة جملية تقدر ب 350 مليون دينار من اصل 800 مشروع عمومية مبرمجة في الجهة، خلال ذات الفترة.

واشار تقرير، اعدته المندوبية الجهوية للتنمية بجندوبة وتم عرضه امس السبت تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بالجهة باشراف وزير التنمية والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان هذه المشاريع، التي تمثل اعتماداتها نسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة للجهة (1060 م د)، لا زالات اما بصدد الانجاز او بصدد طلبات العروض او في طور الدراسة او معطلة.

وتجاوزت نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز 45 بالمائة (236 مشروع بقيمة جملية ناهزت 470 مليون دينار) فيما لم يتجاوز عدد المشاريع التي هي بصدد طلب العروض 56 مشروعا بقيمة جملية بلغت حسب ما جاء في التقرير 54 مليون دينار الى جانب 73 مشروع بصدد الدراسة بقيمة جملية ناهزت 90 مليون دينار.

ولفت التقرير الى ان عدد المشاريع المعطلة على امتداد السبع سنوات الاخيرة بلغ نحو 35 مشروعا بقيمة 92 مليون دينار.

تقرؤون أيضا
تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018 السّاعة 23:43
قابس- الشروق ٲون لاين- رؤوف الطابعي: في إطار سد الشغورات تم تعيين کل من قدور البراهمي معتمدا اولا وطه الزواري...
المزيد >>
إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018 السّاعة 23:24
تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهات بين مهاجرين تونسيين غير شرعيين...
المزيد >>
تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018 السّاعة 23:05
تم قليل تعيين عماد السبري كاتبا عاما جديدا لولاية القصرين خلفا لـعادل العڤرباوي الذي تم اعفاؤه. والكاتب...
المزيد >>
جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018 السّاعة 21:59
اقدم شاب من مواليد 1988 على حرق نفسه في منطقة ميدون جربة. الشاب يرقد في قسم الانعاش بمستشفى الصادق مقدم حومة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿