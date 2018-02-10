حالة الطقس ليوم الإثنين 12 فيفري 2018

بعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار آخر النهار.

الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

البحرهائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 14 درجة بالمناطق الغربيّة و بين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.