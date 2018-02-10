قطر توجه رسالة للسعوديين

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أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن السعوديين، مرحب بهم في قطر، معتبرا أن بلاده تواجه "ضغطا وحيدا" فقط.
وفي مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، نشرت اليوم الأحد، قال آل ثاني، ردا سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تلعب السعودية في كأس العالم في قطر عام 2022: "حتى مع استمرار الأزمة، فإن لاعبي كرة القدم السعوديين مرحب بهم، والشعب السعودي مرحب به في الدوحة الآن".
وأضاف وزير الخارجية القطري: "إنهم محظورون من قبل دولتهم فقط وليسوا من قبل قطر، لا نسيس الرياضة أبدا، ولا نسيس أبدا الثقافة، وكذلك التعليم أو الناس".
وتابع آل ثاني أن "القرار يعود لهم بتسييس ذلك من طرفهم"، في إشارة إلى السطات السعودية، وأردف قائلا: "لا يمكننا فعل أي شيء معهم، ولكن كل شخص من مجلس التعاون الخليجي وباقي العالم مرحب به في الدوحة، مرحب به للعب كرة القدم أو لعب أي رياضة أخرى، أو للدراسة أو ممارسة العمل التجاري الخاص به، فلا توجد عقوبات على أحد بسبب عرقه أو خلفيته".
وأشار آل ثاني، مجيبا على سؤال حول "نوع الضغوط" التي تواجهها بلاده في خضم الأزمة الخليجية، إلى أن "قطر ليست تحت أي ضغوط"، إلا أنه أضاف: "الضغط الرئيسي هو المتعلق برؤية شعبنا، فعائلاتنا متفرقة، هذا هو الضغط الوحيد".
واستطرد قائلا: "أما من الناحية الاقتصادية، فقد واجهنا بعض التحديات في البداية ثم انتهى الأمر، الحياة تسير والنمو يعتبر بين الأفضل في المنطقة، نسير نحو الأمام، وتم افتتاح خط تجاري جديد وشركاء تجارة جدد، ونبني مرونة أقوى للدولة. وبالنسبة للجوانب الأخرى إذا لم يكن هناك استفزاز للدولة أو تورط في التلاعب بالسوق كما يفعلون أو محاولات استفزاز أجوائنا أو شعبنا أو التحريض ضده، ستستمر الحياة ولن يؤثر عليها شيء، لكن هذه الاستفزازات المستمرة تزيد التوتر سوءا".
أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن السعوديين، مرحب بهم في قطر، معتبرا أن بلاده تواجه "ضغطا وحيدا" فقط.
وفي مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، نشرت اليوم الأحد، قال آل ثاني، ردا سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تلعب السعودية في كأس العالم في قطر عام 2022: "حتى مع استمرار الأزمة، فإن لاعبي كرة القدم السعوديين مرحب بهم، والشعب السعودي مرحب به في الدوحة الآن".
وأضاف وزير الخارجية القطري: "إنهم محظورون من قبل دولتهم فقط وليسوا من قبل قطر، لا نسيس الرياضة أبدا، ولا نسيس أبدا الثقافة، وكذلك التعليم أو الناس".
وتابع آل ثاني أن "القرار يعود لهم بتسييس ذلك من طرفهم"، في إشارة إلى السطات السعودية، وأردف قائلا: "لا يمكننا فعل أي شيء معهم، ولكن كل شخص من مجلس التعاون الخليجي وباقي العالم مرحب به في الدوحة، مرحب به للعب كرة القدم أو لعب أي رياضة أخرى، أو للدراسة أو ممارسة العمل التجاري الخاص به، فلا توجد عقوبات على أحد بسبب عرقه أو خلفيته".
وأشار آل ثاني، مجيبا على سؤال حول "نوع الضغوط" التي تواجهها بلاده في خضم الأزمة الخليجية، إلى أن "قطر ليست تحت أي ضغوط"، إلا أنه أضاف: "الضغط الرئيسي هو المتعلق برؤية شعبنا، فعائلاتنا متفرقة، هذا هو الضغط الوحيد".
واستطرد قائلا: "أما من الناحية الاقتصادية، فقد واجهنا بعض التحديات في البداية ثم انتهى الأمر، الحياة تسير والنمو يعتبر بين الأفضل في المنطقة، نسير نحو الأمام، وتم افتتاح خط تجاري جديد وشركاء تجارة جدد، ونبني مرونة أقوى للدولة. وبالنسبة للجوانب الأخرى إذا لم يكن هناك استفزاز للدولة أو تورط في التلاعب بالسوق كما يفعلون أو محاولات استفزاز أجوائنا أو شعبنا أو التحريض ضده، ستستمر الحياة ولن يؤثر عليها شيء، لكن هذه الاستفزازات المستمرة تزيد التوتر سوءا".
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018