طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- قيس الثعالبي: جد قبل قليل حادث مرور في الطريق الرابطة بين تونس وبنزرت تحديدا على مستوى المركب التجاري "تونس سيتي" أسفر عن وفاة سائق سيارة و اصابات متفاوتة الخطورة.

وتتمثل صورة الحادث في انزلاق سيارة (باسات) كانت قادمة من بنزرت بسبب الأمطار واصطدامها بسيارة رباعية الدفع مما أدى الى وفاة سائق السيارة "باسات" على عين المكان واصابة سائق السيارة الأخرى بكسور وبقية الركاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية في الوقت المناسب لاسعاف المصابين خاصة وان سائق السيارة رباعية الدفع لم يستطع الخروج نتيجة عملية الاصطدام.