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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الأولى
طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018 | 19:59

تونس- الشروق أون لاين- قيس الثعالبي: جد قبل قليل  حادث مرور في الطريق الرابطة بين تونس وبنزرت تحديدا على مستوى المركب التجاري "تونس سيتي" أسفر عن وفاة سائق سيارة و اصابات متفاوتة الخطورة.

وتتمثل صورة الحادث في انزلاق سيارة (باسات)  كانت قادمة من بنزرت بسبب الأمطار واصطدامها بسيارة رباعية الدفع مما أدى الى وفاة سائق السيارة "باسات" على عين المكان واصابة سائق السيارة الأخرى بكسور وبقية الركاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية في الوقت المناسب لاسعاف المصابين  خاصة وان سائق السيارة رباعية الدفع لم يستطع الخروج نتيجة عملية الاصطدام.

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الأولى
طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018 | 19:59

تونس- الشروق أون لاين- قيس الثعالبي: جد قبل قليل  حادث مرور في الطريق الرابطة بين تونس وبنزرت تحديدا على مستوى المركب التجاري "تونس سيتي" أسفر عن وفاة سائق سيارة و اصابات متفاوتة الخطورة.

وتتمثل صورة الحادث في انزلاق سيارة (باسات)  كانت قادمة من بنزرت بسبب الأمطار واصطدامها بسيارة رباعية الدفع مما أدى الى وفاة سائق السيارة "باسات" على عين المكان واصابة سائق السيارة الأخرى بكسور وبقية الركاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية في الوقت المناسب لاسعاف المصابين  خاصة وان سائق السيارة رباعية الدفع لم يستطع الخروج نتيجة عملية الاصطدام.

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11 فيفري 2018 السّاعة 23:05
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المزيد >>
جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018 السّاعة 21:59
اقدم شاب من مواليد 1988 على حرق نفسه في منطقة ميدون جربة. الشاب يرقد في قسم الانعاش بمستشفى الصادق مقدم حومة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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