طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر

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يكون الطقس بقية اليوم وهذه الليلة الأحد باردا مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي و مرفوقة بأمطار مؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة مع تساقط الثلوج بالمناطق الجبلية.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.
ويكون البحر متموجا بخليج قابس و هائجا ببقية السواحل.
و تتراوح الحرارة ليلا بين 00 و 04 درجة بالمرتفعات الغربيّة و بين 06 و 10 درجات ببقية الجهات.
يكون الطقس بقية اليوم وهذه الليلة الأحد باردا مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي و مرفوقة بأمطار مؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة مع تساقط الثلوج بالمناطق الجبلية.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.
ويكون البحر متموجا بخليج قابس و هائجا ببقية السواحل.
و تتراوح الحرارة ليلا بين 00 و 04 درجة بالمرتفعات الغربيّة و بين 06 و 10 درجات ببقية الجهات.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018