طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر

يكون الطقس بقية اليوم وهذه الليلة الأحد باردا مع سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي و مرفوقة بأمطار مؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة مع تساقط الثلوج بالمناطق الجبلية.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و بخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.

ويكون البحر متموجا بخليج قابس و هائجا ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 00 و 04 درجة بالمرتفعات الغربيّة و بين 06 و 10 درجات ببقية الجهات.