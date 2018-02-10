"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه على إثر نزول أمطار ورياح قوية على مستوى الطريق السيارة أ1 الرابطة بين تونس / صفاقس وتحديدا على مستوى محطة الإستخلاص بمرناق ولاية بنعروس، مما إنجر عنه إنعدام الرؤية جزئيا أنه يتعين على مستعملي الطريق أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة بالمجاري المائية والتعديل من السرعة مع إستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن يمكن لمستملي الطريق الإتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة العمليات للحرس الوطني على الأرقام التالية:

71.960.448

71.963.512

كما يمكنهم الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني: 193.