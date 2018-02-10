حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة

تونس- الشروق أون لاين- ن. عكاري: يترأس بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل صباح الثلاثاء المقبل بأحد نزل وسط العاصمة أشغال مجلس قطاعي هام لنقابات المناجم سيخصص لتدارس تطورات الاوضاع في شركة فسفاط قفصة بعد توقف الإنتاج كليا بجميع وحداتها و يصدر جملة من المقترحات و التوصيات لإنقاذ المؤسسة و الحفاظ على ديمومتها و تطوير مساهمتها في الاقتصاد الوطني و في التنمية و التشغيل .