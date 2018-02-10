البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم المساندة الفنية لمصنع المثلجات ''جيبا'' في تونس

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قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المساندة الفنية للشركة التونسية لصناعة المثلجات "جيبا"، وذلك في إطار برنامج الإستشارة الذي يخصصه البنك لقطاع الصناعات الغذائية والممول من طرف الإتحاد الأوروبي.
وأفاد البنك الأوروبي، في بلاغ له، أن "تونس تضم العديد من شركات تصنيع المثلجات ذات العلامات المعروفة" مشيرة الى ان المصنعين المحليين في هذا القطاع، الذي يشهد نموا مطردا، يلقون استحسانا من قبل المستهلكين التونسيين مما أدى إلى تراجع العلامات التجارية الأجنبية الى المرتبة الثانية".
وأضاف أن شركة "جيبا" تصنع المثلجات في تونس منذ 1978 وهي تعد بذلك من أعرق الشركات المختصة في هذا المجال وأكثرها تنافسية في السوق المحلية".
وتقدر كمية المثلجات التي تبيعها الشركة سنويا بحوالي 20 مليون لترا وتشغل ما يزيد عن ألف يد عاملة بنظام كامل الوقت، حسب ما اكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد مدير الإنتاج بالشركة توفيق الحق، أنه "في فترة الثمانينات، كانت حصة الفرد الواحد من المثلجات تناهز 6ر0 لترا في السنة بينما تصل حاليا إلى 7ر2 لترا"، مضيفا أن "الشوكولاته والفراولة والفانيليا تمثل أكثر المنكهات التي تلاقي رواجا في تونس.
لكننا، أيضا، بصدد البحث عن مذاقات أخرى وتنظيم حصص تذوق لاتخاذ القرار بشأنها".
قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المساندة الفنية للشركة التونسية لصناعة المثلجات "جيبا"، وذلك في إطار برنامج الإستشارة الذي يخصصه البنك لقطاع الصناعات الغذائية والممول من طرف الإتحاد الأوروبي.
وأفاد البنك الأوروبي، في بلاغ له، أن "تونس تضم العديد من شركات تصنيع المثلجات ذات العلامات المعروفة" مشيرة الى ان المصنعين المحليين في هذا القطاع، الذي يشهد نموا مطردا، يلقون استحسانا من قبل المستهلكين التونسيين مما أدى إلى تراجع العلامات التجارية الأجنبية الى المرتبة الثانية".
وأضاف أن شركة "جيبا" تصنع المثلجات في تونس منذ 1978 وهي تعد بذلك من أعرق الشركات المختصة في هذا المجال وأكثرها تنافسية في السوق المحلية".
وتقدر كمية المثلجات التي تبيعها الشركة سنويا بحوالي 20 مليون لترا وتشغل ما يزيد عن ألف يد عاملة بنظام كامل الوقت، حسب ما اكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد مدير الإنتاج بالشركة توفيق الحق، أنه "في فترة الثمانينات، كانت حصة الفرد الواحد من المثلجات تناهز 6ر0 لترا في السنة بينما تصل حاليا إلى 7ر2 لترا"، مضيفا أن "الشوكولاته والفراولة والفانيليا تمثل أكثر المنكهات التي تلاقي رواجا في تونس.
لكننا، أيضا، بصدد البحث عن مذاقات أخرى وتنظيم حصص تذوق لاتخاذ القرار بشأنها".
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018