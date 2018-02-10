البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم المساندة الفنية لمصنع المثلجات ''جيبا'' في تونس

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المساندة الفنية للشركة التونسية لصناعة المثلجات "جيبا"، وذلك في إطار برنامج الإستشارة الذي يخصصه البنك لقطاع الصناعات الغذائية والممول من طرف الإتحاد الأوروبي.

وأفاد البنك الأوروبي، في بلاغ له، أن "تونس تضم العديد من شركات تصنيع المثلجات ذات العلامات المعروفة" مشيرة الى ان المصنعين المحليين في هذا القطاع، الذي يشهد نموا مطردا، يلقون استحسانا من قبل المستهلكين التونسيين مما أدى إلى تراجع العلامات التجارية الأجنبية الى المرتبة الثانية".

وأضاف أن شركة "جيبا" تصنع المثلجات في تونس منذ 1978 وهي تعد بذلك من أعرق الشركات المختصة في هذا المجال وأكثرها تنافسية في السوق المحلية".

وتقدر كمية المثلجات التي تبيعها الشركة سنويا بحوالي 20 مليون لترا وتشغل ما يزيد عن ألف يد عاملة بنظام كامل الوقت، حسب ما اكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد مدير الإنتاج بالشركة توفيق الحق، أنه "في فترة الثمانينات، كانت حصة الفرد الواحد من المثلجات تناهز 6ر0 لترا في السنة بينما تصل حاليا إلى 7ر2 لترا"، مضيفا أن "الشوكولاته والفراولة والفانيليا تمثل أكثر المنكهات التي تلاقي رواجا في تونس.

لكننا، أيضا، بصدد البحث عن مذاقات أخرى وتنظيم حصص تذوق لاتخاذ القرار بشأنها".

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