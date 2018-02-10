الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

في ما يلي النتائج والترتيب اثر مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاحد: الاحد

في قابس الملعب القابسي - النادي الافريقي 0- 1

في جرجيس الترجي الجرجيسي - الملعب التونسي 2-1

السبت 10 فيفري 2018

في القيروان شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري 2-1

في المتلوي نجم المتلوي صفر النادي الصفاقسي صفر

في مدنين اولمبيك مدنين صفر مستقبل قابس صفر

الثلاثاء 13 فيفري 2018

في بنقردان (س 14) اتحاد بنقردان - النادي البنزرتي

الخميس 15 فيفري 2018

في رادس (س 14) الترجي الرياضي - النجم الساحلي

وات