مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"

-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
قضت محكمة مصرية، الأحد، بسجن 28 عنصرا من تنظيم الإخوان بمدد متفاوتة بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميادة أشرف"، وفق ما أفاد مراسلنا.
وأفاد مراسلنا بأن محكمة الجنايات بالقاهرة عاقبت بالسجن المؤبد 17 مدانا في القضية، فيما قضت بسجن 9 آخرين لمدة 15 عاما واثنين آخرين لمدة 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 مارس 2014، عندما تجمهر عدد من عناصر ما يسمى بـ"اللجان النوعية للإخوان" في منطقة عين شمس بالقاهرة، قبل أن يطلقوا الرصاص صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم والإعلاميين وقوات الشرطة.
وأطلق أحد المسلحين من التنظيم النار على الصحفية ميادة أشرف، أثناء قيامها بتصوير التظاهرة فأصابها في رأسها مما أدى لمقتلها، كما قتل برصاص الإخوان الطفل شريف عبد الرؤوف.
وأحاط بعض المدانين بسيارة المواطنة ماري جورج، حيث أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.
قضت محكمة مصرية، الأحد، بسجن 28 عنصرا من تنظيم الإخوان بمدد متفاوتة بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميادة أشرف"، وفق ما أفاد مراسلنا.
وأفاد مراسلنا بأن محكمة الجنايات بالقاهرة عاقبت بالسجن المؤبد 17 مدانا في القضية، فيما قضت بسجن 9 آخرين لمدة 15 عاما واثنين آخرين لمدة 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 مارس 2014، عندما تجمهر عدد من عناصر ما يسمى بـ"اللجان النوعية للإخوان" في منطقة عين شمس بالقاهرة، قبل أن يطلقوا الرصاص صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم والإعلاميين وقوات الشرطة.
وأطلق أحد المسلحين من التنظيم النار على الصحفية ميادة أشرف، أثناء قيامها بتصوير التظاهرة فأصابها في رأسها مما أدى لمقتلها، كما قتل برصاص الإخوان الطفل شريف عبد الرؤوف.
وأحاط بعض المدانين بسيارة المواطنة ماري جورج، حيث أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018