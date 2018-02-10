مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"

قضت محكمة مصرية، الأحد، بسجن 28 عنصرا من تنظيم الإخوان بمدد متفاوتة بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميادة أشرف"، وفق ما أفاد مراسلنا.

وأفاد مراسلنا بأن محكمة الجنايات بالقاهرة عاقبت بالسجن المؤبد 17 مدانا في القضية، فيما قضت بسجن 9 آخرين لمدة 15 عاما واثنين آخرين لمدة 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 مارس 2014، عندما تجمهر عدد من عناصر ما يسمى بـ"اللجان النوعية للإخوان" في منطقة عين شمس بالقاهرة، قبل أن يطلقوا الرصاص صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم والإعلاميين وقوات الشرطة.

وأطلق أحد المسلحين من التنظيم النار على الصحفية ميادة أشرف، أثناء قيامها بتصوير التظاهرة فأصابها في رأسها مما أدى لمقتلها، كما قتل برصاص الإخوان الطفل شريف عبد الرؤوف.

وأحاط بعض المدانين بسيارة المواطنة ماري جورج، حيث أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.