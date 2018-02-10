رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات‎

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: تمكنت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني برمادة من ولاية تطاوين خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 فيفري من ضبط شاحنتين مُحمّلتين بـ 2880 لترا من المحروقات المهربة، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين". وحسب ذا المصدر، فقد تم تامين المحجوز الذي قدرت القيمة المالية الجملية بـ 45.184 دينار.