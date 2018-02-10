الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)

تفطنت فرقة الأمن السريع بصفاقس يوم أمس السبت 10 فيفري 2018, إلى محاولة جماهير فريق الإتحاد الليبي إدخال ألعاب نارية إلى ملعب الطيب المهيري، قبل مباراة الفريق الليبي ومنافسه الساحل النيجيري في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقد قامت الجماهير الليبية بإخفاء الشماريخ في "سندويشات" حتى لا يتمّ كشفها، إلا أن الوحدات الأمنية تمكنت من حجزها.