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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: ايقاف مباراة الدربي بين نادي بئر الحفي وامل بنعون في شوطها الاول
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الأولى
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: ايقاف مباراة الدربي بين نادي بئر الحفي وامل بنعون في شوطها الاول
11 فيفري 2018 | 15:45

سيدي بوزيد- الشروق  اون لاين -  زهير المليكي: بعد انتهاء مرحلة الذهاب قررت الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد ان يكون يوم الاحد جولة التدارك لبعض المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب قبل الدخول في مرحلة الاياب وتمت برمجة لقاءين  الاول الذي تم تاجيله لاسباب امنية والذي كان مقررا ان يجمع تالة الرياضية بصاحب المرتبة الاولى الإتحاد منزل بوزيان  . اما اللقاء الثاني فهو دربي الجارين النادي الرياضي ببئر الحفي الذي استقبل على ارضية ملعبه الامل الرياضي بسيدي علي بن عون .وتم ايقاف المباراة قبل نهاية الشوط الاول على نتيجة 2 مقابل 0 من طرف حكم المباراة .

الترتيب:

1 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان                      18 ن   ( - 1 )

2 – النجم الرياضي بالزهور                              17 ن

3 – نادي اولمبيك اولادحفوز                              15 ن  ( - 1 )

4 - تالة الرياضية                                           15 ن  ( - 1 )

5 - الامل الرياضي بجدليان                               10  ن 

6 – الامل الرياضي بسيدي علي بن عون                9  ن   ( - 1 )

7- النهوض الرياضي بالمزونة                            6  ن

8 - النادي الرياضي ببئر الحفي                           4  ن  ( - 2 )

9- النادي الرياضي بفوسانة                               1 ن

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الأولى
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: ايقاف مباراة الدربي بين نادي بئر الحفي وامل بنعون في شوطها الاول
11 فيفري 2018 | 15:45

سيدي بوزيد- الشروق  اون لاين -  زهير المليكي: بعد انتهاء مرحلة الذهاب قررت الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد ان يكون يوم الاحد جولة التدارك لبعض المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب قبل الدخول في مرحلة الاياب وتمت برمجة لقاءين  الاول الذي تم تاجيله لاسباب امنية والذي كان مقررا ان يجمع تالة الرياضية بصاحب المرتبة الاولى الإتحاد منزل بوزيان  . اما اللقاء الثاني فهو دربي الجارين النادي الرياضي ببئر الحفي الذي استقبل على ارضية ملعبه الامل الرياضي بسيدي علي بن عون .وتم ايقاف المباراة قبل نهاية الشوط الاول على نتيجة 2 مقابل 0 من طرف حكم المباراة .

الترتيب:

1 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان                      18 ن   ( - 1 )

2 – النجم الرياضي بالزهور                              17 ن

3 – نادي اولمبيك اولادحفوز                              15 ن  ( - 1 )

4 - تالة الرياضية                                           15 ن  ( - 1 )

5 - الامل الرياضي بجدليان                               10  ن 

6 – الامل الرياضي بسيدي علي بن عون                9  ن   ( - 1 )

7- النهوض الرياضي بالمزونة                            6  ن

8 - النادي الرياضي ببئر الحفي                           4  ن  ( - 2 )

9- النادي الرياضي بفوسانة                               1 ن

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11 فيفري 2018 السّاعة 21:59
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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