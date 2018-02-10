راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"

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قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة لدى اشرافه اليوم الاحد بمدينة باجة، على المؤتمر الاستثنائي الجهوى لحركة النهضة "على تونس ان تساعد نفسها اولا قبل طلب اية مساعدة من العالم"، معتبرا ان تونس تعيش حالة "استرجاء ونقص فى العمل وفى خلاص الضرائب" حسب تعبيره.
وقدّر الغنوشي أن تصنيف تونس ضمن لائحة بلدان تبييض الاموال وتمويل الارهاب يعود الى تاخر الاجابة وارسال الملفات للاطراف المعنية فى الاجال المناسبة.
وأوضح ان انعقاد مؤتمر استثنائي لاختيار كاتب عام جهوي جديد بدلا من تعيين مجلس الشورى لكاتب عام بالنيابة يدل على تمسك النهضة بالديمقراطية ما جعلها تستمر كحركة على مدى اكثر ن 50 سنة، ملاحظا ان الديمقراطية صلب النهضة مبنية على اسس فكرية وأهمها التعايش وبان تونس يمكن ان تسع جميع الاتجاهات.
واعتبر من يتهمون حركة النهضة بقتل شكري بالعيد وبالارهاب ومن يجرمون قيادات النهضة دون ادانة قضائية "دعاة اقصاء يوصل الى الحرب الاهلية"، حسب تعبيره، مضيفا قوله "انهم لم يثبتوا ان الديمقراطية قد تنبت من فكر ماركسي".
وشدد على ان تونس نجحت فى ارساء الديمقراطية ولم يعد يفصلها على استكمال هذا المسار سوى الانتخابات البلدية التي وصفها بكونها "من استحقاقات الثورة التونسية".
وسيختار 96 مؤتمرا كاتبا عاما جديدا لحزب حركة النهضة بباجة بعد تخلي الكاتب العام السابق شكرى الدجبي للتفرغ لانجاز رسالة دكتوراه حسب ما اعلن عنه فى كلمة اثناء المؤتمر وقد تقدم 3 مرشحين لمنصب الكاتب العام الجهوى الذى سيشكل لاحقا مكتبا جهويا وهم محمد صالح بوعلاقي ومنجى العبيدى وحاتم المسعودى.
قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة لدى اشرافه اليوم الاحد بمدينة باجة، على المؤتمر الاستثنائي الجهوى لحركة النهضة "على تونس ان تساعد نفسها اولا قبل طلب اية مساعدة من العالم"، معتبرا ان تونس تعيش حالة "استرجاء ونقص فى العمل وفى خلاص الضرائب" حسب تعبيره.
وقدّر الغنوشي أن تصنيف تونس ضمن لائحة بلدان تبييض الاموال وتمويل الارهاب يعود الى تاخر الاجابة وارسال الملفات للاطراف المعنية فى الاجال المناسبة.
وأوضح ان انعقاد مؤتمر استثنائي لاختيار كاتب عام جهوي جديد بدلا من تعيين مجلس الشورى لكاتب عام بالنيابة يدل على تمسك النهضة بالديمقراطية ما جعلها تستمر كحركة على مدى اكثر ن 50 سنة، ملاحظا ان الديمقراطية صلب النهضة مبنية على اسس فكرية وأهمها التعايش وبان تونس يمكن ان تسع جميع الاتجاهات.
واعتبر من يتهمون حركة النهضة بقتل شكري بالعيد وبالارهاب ومن يجرمون قيادات النهضة دون ادانة قضائية "دعاة اقصاء يوصل الى الحرب الاهلية"، حسب تعبيره، مضيفا قوله "انهم لم يثبتوا ان الديمقراطية قد تنبت من فكر ماركسي".
وشدد على ان تونس نجحت فى ارساء الديمقراطية ولم يعد يفصلها على استكمال هذا المسار سوى الانتخابات البلدية التي وصفها بكونها "من استحقاقات الثورة التونسية".
وسيختار 96 مؤتمرا كاتبا عاما جديدا لحزب حركة النهضة بباجة بعد تخلي الكاتب العام السابق شكرى الدجبي للتفرغ لانجاز رسالة دكتوراه حسب ما اعلن عنه فى كلمة اثناء المؤتمر وقد تقدم 3 مرشحين لمنصب الكاتب العام الجهوى الذى سيشكل لاحقا مكتبا جهويا وهم محمد صالح بوعلاقي ومنجى العبيدى وحاتم المسعودى.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018