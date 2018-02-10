"لا ناجين" بعد تحطم طائرة روسية على متنها 71 راكبا

سقطت طائرة روسية مدنية، تابعة لشركة ساراتوف للطيران، في منطقة موسكو، الأحد، وقُتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 71 شخصا، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الطائرة كانت تقل 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص، بينما نقلت وكالة تاس عن مصدر بجهاز الطوارئ إنه "لا ناجين".

وقالت وزارة الطوارئ إنها أرسلت طواقم إنقاذ إلى موقع الحادث، حيث عثرت السلطات على حطام الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال.

وأكدت شركة طيران ساراتوف تحطم الطائرة في إقليم رامنسكي في منطقة موسكو، وذلك بعد 7 دقائق من إقلاعها.

وكان مصدر في جهاز الطوارئ قال إن الطائرة، وهي من طراز إيه.إن 148، اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في منطقة موسكو.