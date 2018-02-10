جندوبة: الاطاحة بخلية تكفيرية تخطط لعملية ارهابية بغار الدماء

تمكّنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بجندوبة يوم 10 فيفري 2018 من الإطاحة بخليّة إرهابيّة بمدينة غار الدّماء تتكون من 05 عناصر تكفيريّة خطيرة تتراوح أعمارهم بين 27 و38 سنة من بينهم من هو محلّ إقامة جبريّة ومنهم من تورّطوا سابقا في قضايا ذات صبغة إرهابيّة، يتولون التواصل مع العناصر الإرهابيّة الفارّة والمتحصّنة بالجبال وتقديم الدّعم اللوجستي لها.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل أنه تبيّن أن الخلية المذكورة تخطط للقيام بعمليّة إرهابيّة بغار الدّماء وبتفتيش منازلهم تمّ حجز كتب ذات منحى تكفيري وهواتف جوّالة.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بإحالتهم على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة من سلامة التراب الوطني للأمن الوطني بالقرجاني لمواصلة الأبحاث معهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.