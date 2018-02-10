السعودية: فندق الريتز يستأنف نشاطه في الرياض بعد انتهاء فترة ايقاف أمراء به

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عاود فندق الريتز كارلتون في الرياض فتح أبوابه اليوم الأحد بعد أن ظل أكثر من ثلاثة أشهر سجنا لأفراد من رجال الأعمال والسياسة الذين أوقفتهم السلطات في إطار تحقيقات في الفساد.
وأخرجت السلطات الموقوفين من الفندق قبل أسبوعين فأخلي سبيل أغلبهم بعد التوصل إلى تسويات مع السلطات أو بعد إبراء ذمتهم وذلك في مؤشر على أن تحقيقات الفساد التي هزت مجتمع الأعمال في طريقها للانتهاء. وعاد إلى الريتز اليوم الأحد عدد قليل من رجال الأعمال بعد أن اضطر رواده لإخلائه والتوجه إلى فنادق أخرى منذ نوفمبر.
وأضاف أن الحملة على الفساد لم تترك أثرا في الفندق المكون من 492 غرفة والذي يبلغ أقل سعر للإقامة فيه 2439 ريالا (650 دولارا) في الليلة الواحدة.
وكان الأمير الوليد بن طلال المستثمر العالمي والأمير متعب بن عبدالله، الذي كان يعتبر في فترة من الفترات من المرشحين البارزين لارتقاء عرش المملكة، من بين النزلاء في الفندق خلال تحقيقات الفساد. وقال مسؤول سعودي إنه تم إخلاء سبيل الأمير متعب بعد أن وافق على دفع أكثر من مليار دولار.
أما الأمير الوليد فقد أصر على براءته من أي اتهامات بالفساد في مقابلة أجرتها معه رويترز قبل ساعات من إطلاق سراحه. وقال مسؤول سعودي كبير فيما بعد إنه تم إخلاء سبيل الأمير الوليد بعد التوصل إلى تسوية مالية لكنه لم يذكر أي تفاصيل عنها.
وكان النائب العام السعودي قد قال إن الحكومة أعدت ترتيبات للحصول على أكثر من 106 مليارات دولار من خلال مثل هذه الاتفاقات.
واستنكر منتقدون حملة التحقيقات ووصفوها بأنها استغلال للسلطة من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) الذي يهدف لتغيير أسلوب إدارة المملكة ويبعدها عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وقال النائب العام إن 56 شخصا مازالوا رهن الاحتجاز. ومن المعتقد أنهم نقلوا إلى السجن بعد أن رفضوا الاعتراف بارتكاب أخطاء وربما يصل بهم الأمر إلى المثول امام المحكمة.
عاود فندق الريتز كارلتون في الرياض فتح أبوابه اليوم الأحد بعد أن ظل أكثر من ثلاثة أشهر سجنا لأفراد من رجال الأعمال والسياسة الذين أوقفتهم السلطات في إطار تحقيقات في الفساد.
وأخرجت السلطات الموقوفين من الفندق قبل أسبوعين فأخلي سبيل أغلبهم بعد التوصل إلى تسويات مع السلطات أو بعد إبراء ذمتهم وذلك في مؤشر على أن تحقيقات الفساد التي هزت مجتمع الأعمال في طريقها للانتهاء. وعاد إلى الريتز اليوم الأحد عدد قليل من رجال الأعمال بعد أن اضطر رواده لإخلائه والتوجه إلى فنادق أخرى منذ نوفمبر.
وأضاف أن الحملة على الفساد لم تترك أثرا في الفندق المكون من 492 غرفة والذي يبلغ أقل سعر للإقامة فيه 2439 ريالا (650 دولارا) في الليلة الواحدة.
وكان الأمير الوليد بن طلال المستثمر العالمي والأمير متعب بن عبدالله، الذي كان يعتبر في فترة من الفترات من المرشحين البارزين لارتقاء عرش المملكة، من بين النزلاء في الفندق خلال تحقيقات الفساد. وقال مسؤول سعودي إنه تم إخلاء سبيل الأمير متعب بعد أن وافق على دفع أكثر من مليار دولار.
أما الأمير الوليد فقد أصر على براءته من أي اتهامات بالفساد في مقابلة أجرتها معه رويترز قبل ساعات من إطلاق سراحه. وقال مسؤول سعودي كبير فيما بعد إنه تم إخلاء سبيل الأمير الوليد بعد التوصل إلى تسوية مالية لكنه لم يذكر أي تفاصيل عنها.
وكان النائب العام السعودي قد قال إن الحكومة أعدت ترتيبات للحصول على أكثر من 106 مليارات دولار من خلال مثل هذه الاتفاقات.
واستنكر منتقدون حملة التحقيقات ووصفوها بأنها استغلال للسلطة من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) الذي يهدف لتغيير أسلوب إدارة المملكة ويبعدها عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وقال النائب العام إن 56 شخصا مازالوا رهن الاحتجاز. ومن المعتقد أنهم نقلوا إلى السجن بعد أن رفضوا الاعتراف بارتكاب أخطاء وربما يصل بهم الأمر إلى المثول امام المحكمة.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018