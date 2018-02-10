حلق الوادي: ايقاف 50 طفلا كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة

تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 فيفري 2018 على السّاعة التاسعة ليلا الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من إلقاء القبض على عدد 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة أصيلي ولايات جندوبة، القيروان، بنعروس، تونس وبنزرت.

وافاد بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل أنه بالتحري معهم إعترفوا أنهم كانوا يُخططون لتسوّر الجدار الخارجي للميناء البحري حلق الوادي بتونس العاصمة قصد التسلل إلى إحدى البواخر التجاريّة الّراسية بالميناء المذكور لإجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إحدى الدّول الأوروبيّة.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.